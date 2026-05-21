आधार-PAN बिजनेस से पैसा छाप रही ये कंपनी, 1 दिन में ही 20% उछल गया शेयर; Q4 में रेवेन्यू 38% बढ़कर ₹308 करोड़ पहुंचा

प्रोटियन (Protean eGov Technologies) के शेयर Q4FY26 के मजबूत नतीजों के बाद 20% के अपर सर्किट पर पहुंच गए। कंपनी का रेवेन्यू 38% बढ़कर ₹308 करोड़ और मुनाफा 53% बढ़कर ₹31 करोड़ हो गया। PAN सर्विस, आधार सेवा केंद्र और नए डिजिटल बिजनेस से मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है।

भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी प्रोटियन (Protean eGov Technologies) ने अपने शानदार तिमाही नतीजों से शेयर बाजार में तहलका मचा दिया है। गुरुवार को कंपनी के शेयर 20% के अपर सर्किट के साथ ₹654 पर लॉक हो गए। भारी खरीदारी के चलते NSE और BSE पर करीब 20 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि लाखों शेयरों की खरीदारी के ऑर्डर लंबित रहे। मजबूत Q4FY26 नतीजों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) सेक्टर में बढ़ते अवसरों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

कंपनी ने जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में शानदार ग्रोथ दर्ज की। प्रोटियन (Protean eGov Technologies) का रेवेन्यू 38% बढ़कर ₹308 करोड़ पहुंच गया। हालांकि, इसमें ₹44 करोड़ का एकमुश्त स्टोरेज चार्ज भी शामिल था। अगर इसे हटाकर देखें, तब भी कंपनी की ग्रोथ काफी मजबूत मानी जा रही है। सबसे ज्यादा योगदान टैक्स सर्विस बिजनेस से आया, जहां रेवेन्यू 65% उछलकर ₹177 करोड़ पहुंच गया। PAN कार्ड से जुड़े नए नियमों के चलते PAN कार्ड जारी होने की संख्या बढ़ी, जिससे कंपनी को बड़ा फायदा मिला।

कंपनी के नए बिजनेस सेगमेंट ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। यह सेगमेंट लगभग दोगुना बढ़कर ₹29 करोड़ पर पहुंच गया। इसमें CKYCRR 2.0 और Bima Sugam जैसे डिजिटल प्रोजेक्ट्स का बड़ा योगदान रहा। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में यही नए बिजनेस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।

प्रोटियन (Protean eGov Technologies) का EBITDA 110% बढ़कर ₹38 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन बढ़कर 12.4% पहुंच गया। वहीं, कंपनी का एडजस्टेड PAT यानी शुद्ध मुनाफा 53% बढ़कर ₹31 करोड़ हो गया। पूरे FY26 की बात करें तो कंपनी का कुल ऑपरेशन रेवेन्यू ₹998 करोड़ पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

कंपनी ने आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ाया है। मई 2026 तक प्रोटियन (Protean) ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 44 आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) शुरू कर दिए हैं। इन केंद्रों से अब रेवेन्यू भी आना शुरू हो गया है, जिससे कंपनी को भविष्य में स्थिर कमाई की उम्मीद है।

हालांकि, कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। ICICI सिक्योरिटीज (ICICI Securities) के अनुसार कंपनी PAN 2.0 टेंडर हासिल करने से चूक गई, जिससे FY28 के बाद PAN बिजनेस पर असर पड़ सकता है। लेकिन, इसके बदले UIDAI का ₹1,160 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है, जो अगले 6 साल तक सपोर्ट देगा।

शेयर परफॉर्मेंस

प्रोटियन (Protean eGov Technologies Ltd) के शेयर में आज 21 मई 2026 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक 19.99% उछलकर ₹654.20 पर पहुंच गया। कंपनी के मजबूत Q4FY26 रिजल्ट, बढ़ते डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस और PAN-Aadhaar सेवाओं में तेज ग्रोथ ने निवेशकों का भरोसा काफी मजबूत किया है। भारी खरीदारी के चलते शेयर सीधे 20% के अपर सर्किट पर पहुंच गया।