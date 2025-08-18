proposal of 40 percent gst on online gaming people spend rs 120000 crores every year ऑनलाइन गेमिंग पर 40% जीएसटी का प्रस्ताव, हर साल ₹1.2 लाख करोड़ फूंकते हैं लोग, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़proposal of 40 percent gst on online gaming people spend rs 120000 crores every year

ऑनलाइन गेमिंग पर 40% जीएसटी का प्रस्ताव, हर साल ₹1.2 लाख करोड़ फूंकते हैं लोग

GST Updates: पिछले साल अक्टूबर में 28% जीएसटी लगने के बाद भी इस सेक्टर की मांग कम नहीं हुई, जिससे पता चलता है कि यूजर्स टैक्स बढ़ने पर भी गेम खेलना नहीं छोड़ते। भारतीय हर महीने ऑनलाइन गेमिंग पर औसतन 10,000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। यह सालाना 1.2 लाख करोड़ बैठता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 06:52 AM
share Share
Follow Us on
ऑनलाइन गेमिंग पर 40% जीएसटी का प्रस्ताव, हर साल ₹1.2 लाख करोड़ फूंकते हैं लोग

GST Updates: सरकार जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। sin and demerit goods पर विशेष 40% टैक्स लगाने की तैयारी है। इसमें पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, लग्जरी कारों और ऑनलाइन गेमिंग को शामिल किया जा सकता है। राजस्व विभाग ने इन्हें देश के "सामाजिक मूल्यों" के आधार पर इस श्रेणी में रखा है।

कंपनियों में हड़कंप, पहले से है 28% टैक्स का विरोध

अगर यह फैसला लागू हुआ, तो फैंटेसी स्पोर्ट्स और रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भारी झटका लगेगा। पहले ही इन कंपनियों ने 28% जीएसटी पर आपत्ति जताई थी। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकार को चिंता है कि यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और गेम के दौरान बिना सहमति पैसे काटे जा रहे हैं।

सरकार को मिलेगा फायदा

जीएसटी काउंसिल द्वारा 40% दर सुझाए जाने से केंद्र और राज्य सरकारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। पिछले साल अक्टूबर में 28% टैक्स लगने के बाद भी इस सेक्टर की मांग कम नहीं हुई, जिससे पता चलता है कि यूजर्स टैक्स बढ़ने पर भी गेम खेलना नहीं छोड़ते।

पिछले टैक्स बढ़ोतरी से राजस्व में 412% छलांग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू होने के बाद महज 6 महीने में राजस्व 412% बढ़ा (1,349 करोड़ से 6,909 करोड़)। कैसीनो से आमदनी भी 30% बढ़ी।

हर महीने 10,000 करोड़ खर्च

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने खुलासा किया कि भारतीय हर महीने ऑनलाइन गेमिंग पर औसतन 10,000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। यह सालाना 1.2 लाख करोड़ बैठता है। यह डेटा NPCI के UPI लेनदेन से सामने आया है। नीति निर्माताओं को चिंता है कि यूजर्स ज्यादा समय और पैसा गेमिंग पर बर्बाद कर रहे हैं।

सख्त KYC नियम भी लागू हो सकते हैं

सरकार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को आतंकवाद विरोधी कानूनों (PMLA) के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इसमें KYC जरूरी करने और संदिग्ध लेनदेन पर नजर रखने जैसे प्रावधान शामिल होंगे।

GST Business Latest News Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।