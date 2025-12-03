Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़prohibition on charging high interest on small loans and extending loans beyond the credit card limit
छोटे कर्ज पर मोटा ब्याज लेने और क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा लोन देने पर रोक

छोटे कर्ज पर मोटा ब्याज लेने और क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा लोन देने पर रोक

संक्षेप:

बैंकों को यह बताना होगा कि वह किस आधार पर ब्याज दर तय कर रहे हैं। बैंक को माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए बोर्ड मंजूर नीति बनानी होगी, जिसमें ब्याज दर तय करने का तरीका लिखा होगा। अब कोई भी बैंक या कार्ड जारीकर्ता ग्राहक की सहमति के बिना तय सीमा से ज्यादा कर्ज लेने वाली सुविधा को सक्रिय नहीं कर सकेगा।

Wed, 3 Dec 2025 05:54 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अरुण चट्ठा

छोटे कर्ज पर बैंकों द्वारा ज्यादा ब्याज वसूली को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्त रुख अपनाया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को यह बताना होगा कि वह किस आधार पर ब्याज दर तय कर रहे हैं। बैंक को माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए बोर्ड मंजूर नीति बनानी होगी, जिसमें ब्याज दर तय करने का तरीका लिखा होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हाल में केंद्रीय बैंक ने दिशा निर्देश-2025 जारी किए, जिसमें प्रावधान किया गया है कि बैंक माइक्रोफाइनेंस की ब्याज दर कैसे तय करते हैं, उसका पूरा मॉडल सार्वजनिक करना होगा। बताना होगा कि ब्याज दर निर्धारित करते वक्त फंड की लागत, जोखिम प्रीमियम, बैंक का मुनाफा और अन्य वैध खर्च किस तरह रखे गए हैं।

माइक्रो फाइनेंस लोन पर लगने वाले सभी अतिरिक्त चार्ज, फीस, प्रोसेसिंग शुल्क की एक सीमा तय की जाए। बैंक ग्राहकों से मनमाने तरीके से अनुचित या अत्यधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। केंद्रीय बैंक इन शुल्कों पर नियमित निगरानी रखेगा। बैंकों पर आरोप हैं कि छोटे ऋण पर भारी ब्याज वसूलते हैं। मनमानी ब्याज दर लगाते हैं और फिर उस पर जुर्माना भी लगाते चल जाते हैं, जिसके चलते उधारकर्ता के लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो जाता है।

सख्ती:क्रेडिट कार्ड की तय सीमा से ज्यादा कर्ज देने पर रोक लगी

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए तय सीमा से ज्यादा कर्ज लेना आम है। ग्राहक को इस भूल का खामियाजा अतिरिक्त शुल्क के रूप में भरना पड़ता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे करोड़ों क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को राहत मिलेगी।

आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के तहत अब कोई भी बैंक या कार्ड जारीकर्ता ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना तय सीमा से ज्यादा कर्ज लेने वाली सुविधा को सक्रिय नहीं कर सकेगा।

पहले कई बैंक इस सुविधा को स्वत: चालू कर देते थे, जिससे ग्राहक ज्यादा खर्च कर बैठते थे और बाद में भारी शुल्क देना पड़ता था। आरबीआई ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इस फैसले से अब ग्राहकों को अनावश्यक फीस, धोखाधड़ी और बिना जानकारी तय सीमा पार होने की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी।

धोखाधड़ी-अनियंत्रित खर्च पर लगाम लगेगी : आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत करने और धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। यह सीमा खुली रहने से कई बार अचानक और अनियंत्रित खर्च बढ़ जाता है, जिससे ग्राहकों पर वित्तीय बोझ पड़ता है। नया नियम ग्राहकों को जिम्मेदारी से खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

बिना अनुमति सीमा पार हुई तो शुल्क नहीं लगेगा : नए नियम के अनुसार, यदि बैंक ने ग्राहक से अनुमति नहीं ली है, तो कार्ड किसी भी स्थिति में तय सीमा से अधिक खर्च की अनुमति नहीं देगा। यहां तक कि अगर किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण लेन-देन सीमा पार हो भी जाती है, तब भी बैंक कोई शुल्क नहीं लगा सकेगा।

इस प्रकार काम करती है यह खास सुविधा

अगर किसी कार्ड की सीमा चार लाख है। यह फीचर चालू है, तो ग्राहक इस सीमा से ज्यादा कर्ज का उपयोग कर सकता है। यदि फीचर बंद है या ग्राहक ने इसकी अनुमति नहीं दी है, तो जैसे ही खर्च सीमा को पार करेगा, लेन-देन तुरंत रद्द हो जाएगा।

अगर किसी बैंक ने बिना अनुमति आपके खाते या कार्ड पर ओवरलिमिट चार्ज लगा दिया है, तो आप सबसे पहले बैंक की ग्राहक सेवा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर बैंक से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप आरबीआई के लोकपाल पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार, यहां ग्राहक को पूरा रिफंड मिलने की गारंटी है।

ऐप में ही मिलेगा इस सुविधा का नियंत्रण

आरबीआई ने निर्देश दिया है कि सभी कार्ड जारीकर्ता अपने ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में एक लेन-देन नियंत्रण फीचर उपलब्ध कराएं। इसके जरिए ग्राहक जब चाहे इस सुविधा को शुरू या बंद कर सकेंगे। बैंक के ग्राहकों के लिए यह सुविधा हर समय उपलब्ध होनी चाहिए।

बिना मंजूरी क्रेडिट कार्ड जारी होने पर घबराएं नहीं

आरबीआई ने बिना अनुमति जारी होने वाले क्रेडिट कार्ड पर भी रोक लगा दी है। अगर किसी ग्राहक के नाम पर बिना सहमति के कार्ड आता है, तो उसे एक्टिव न करने और बैंक को सूचित करने की सलाह दी गई है। बैंक को कार्ड सात कार्य दिवसों के भीतर बंद करना होगा। इसके लिए ग्राहक पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Loan RBI
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।