मेटल शेयरों में मुनाफावसूली, हिंदुस्तान जिंक 5% और निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.5% टूटा

संक्षेप:

मेटल सेक्टर के शेयरों में गुरुवार (8 जनवरी) को भारी बिकवाली देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर निफ्टी मेटल इंडेक्स 11,231.15 के स्तर तक गिरकर 2.5% टूट गया। इस सूचकांक में शामिल सभी 15 कंपनियों के शेयरों में गिरावट है।

Jan 08, 2026 11:59 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
मेटल सेक्टर के शेयरों में गुरुवार (8 जनवरी) को भारी बिकवाली देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर निफ्टी मेटल इंडेक्स 11,231.15 के स्तर तक गिरकर 2.5% टूट गया। इस सूचकांक में शामिल सभी 15 कंपनियों के शेयरों में गिरावट है। हिंदुस्तान जिंक लगभग 5% टूटकर 599.25 रुपये पर पहुंच गया, जो अगस्त 2024 के बाद का इसका सबसे निचला स्तर है।

कौन कितना गिरा

नेशनल अल्युमिनियम कंपनी (NALCO) और हिंदुस्तान कॉपर क्रमशः 4.3% और 4.7% गिरे। वेदांता लगभग 3% टूटा। स्टील कंपनियां जैसे जिंदल स्टील, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील भी टॉप लूजर्स में रहीं। टाटा स्टील सबसे कम गिरी।

गिरावट का कारण: ग्लोबल प्राइस और मुनाफावसूली

मेटल शेयरों में यह गिरावट वैश्विक बेस मेटल और चांदी की कीमतों में आई कमी के साथ आई है, क्योंकि इन कंपनियों की आय इन्हीं ग्लोबल कमोडिटी कीमतों से जुड़ी है। तांबा और निकल के दाम 2% से अधिक गिरे। शंघाई एक्सचेंज पर एल्युमिनियम, जिंक, लेड और टिन के दाम भी 1.4% से 2% तक गिरे।

विश्लेषकों की राय

विश्लेषकों का मानना है कि धातु शेयरों में हालिया तेजी के बाद मूल्यांकन खिंच गया था और अब निवेशक मुनाफा वसूल रहे हैं।

INVAsset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी ने कहा कि यह गिरावट commodity cycle में गड़बड़ी नहीं, बल्कि तेज चढ़ाव के बाद होने वाली सामान्य मुनाफावसूली है। उन्होंने कहा कि कमोडिटी चक्र सीधी रेखा में नहीं चलते, इनमें तेजी, रुकावट और फिर तेजी के दौर आते रहते हैं।

इक्वीनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक जी. चोक्कलिंगम ने कहा कि गिरावट का मुख्य कारण मेटल शेयरों में आया स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन है। उन्होंने बताया कि पिछले 30 वर्षों में, जब भी धातु शेयरों में जोरदार तेजी आती है और वे 2-3 साल के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, तो उनमें संशोधन (करेक्शन) आता ही है। वैश्विक क्षमता बढ़ने से ऐसा होता है।

उन्होंने आगे कहा कि मान लें कि जिंक और कॉपर कंपनियां अगले दो साल में अपना मुनाफा तिगुना भी कर लें, तब भी उनका पी/ई अनुपात 20-25 गुना के उच्च स्तर पर रहेगा। ऐतिहासिक रूप से, औद्योगिक धातुएं लगभग 10-12 गुना कमाई पर कारोबार करती रही हैं, लेकिन अब तांबे जैसी धातुओं का पी/ई 20-30 गुना तक पहुंच गया है।

अन्य कारण: नए टैरिफ की आशंका

चोक्कलिंगम ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूस, चीन और भारत पर नए टैरिफ लगाने की आशंका को भी एक कारण बताया, जिससे वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है। एक रिपब्लिकन सीनेटर ने बुधवार को कहा था कि ट्रम्प रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने वाले एक द्विदलीय विधेयक पर आगे बढ़ने को तैयार हैं।

