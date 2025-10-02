Procter Gamble will discontinue its business in Pakistan पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब इस दिग्गज कंपनी ने किया कारोबार बंद करने का ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Procter Gamble will discontinue its business in Pakistan

टाइड डिटर्जेंट और दूसरे घरेलू सामान बनाने वाली दिग्गज कंपनी प्रॉक्टर एंड गैंबल ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले, शेल और फाइजर जैसी कंपनियां अपना बिजनेस बंद कर चुकी हैं।

Vishnu Soni ब्लूमबर्गThu, 2 Oct 2025 04:15 PM
एक-एक करके दिग्गज कंपनियां खस्ताहाल पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। इस लिस्ट में अब नया नाम प्रॉक्टर एंड गैंबल का जुड़ गया है। टाइड डिटर्जेंट और दूसरे घरेलू सामान बनाने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैंबल ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करने का ऐलान किया है। दिग्गज कंपनी ने कुछ महीने पहले ही एक ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम की घोषणा की थी।

जिलेट पाकिस्तान को भी बंद कर रही दिग्गज कंपनी
अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी ने पीएंडजी पाकिस्तान (Procter & Gamble Pakistan) की मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल गतिविधियां बंद करने की घोषणा की है। साथ ही, कंपनी अपनी रेजर्स डिवीजन जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड को भी बंद कर रही है। अमेरिका के सिनसिनाटी स्थित कंपनी ने यह बात एक बयान में कही है। कंपनी ने कहा है कि वह रीजन में दूसरे ऑपरेशंस से उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध कराएगी। प्रॉक्टर एंड गैंबल ने जून में घोषणा की थी कि वह अपने ब्रांड्स के पोर्टफोलियो को घटाएगी और ऑपरेशंस रिस्ट्रक्चरिंग के तहत दो साल में 7000 नौकरियां कम करेगी। ट्रेड टैरिफ के असर और कमजोर पड़ते कंज्म्पशन ट्रेंड्स को देखते हुए कंपनी ने अपने गाइडेंस को भी घटाया है।

कई दिग्गज कंपनियां पहले ही बंद कर चुकी हैं बिजनेस
व्यापक कारोबारी और आर्थिक चुनौतियां, कमजोर डिमांड को देखते हुए मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद कर रही हैं, प्रॉक्टर एंड गैंबल शायद इन्हीं वजहों से पाकिस्तान में बिजनेस बंद कर रही है। जून 2025 को खत्म हुए वित्त वर्ष में जिलेट पाकिस्तान का रेवेन्यू करीब आधा हो गया है। दो साल पहले यह 3 अरब रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। हाल के कुछ सालों में शेल, फाइजर, टोटलएनर्जीज SE और टेलीनॉर ASA पाकिस्तान मार्केट से बाहर हुई हैं। प्रॉक्टर एंड गैंबल ने पाकिस्तान में अपनी सोप मैन्युफैक्चरिंग इकाई पिछले साल निमिर इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड को बेच दी थी।

प्रॉक्टर एंड गैंबल ने 1991 में पाकिस्तान में की थी एंट्री
प्रॉक्टर एंड गैंबल ने साल 1991 में पाकिस्तान में एंट्री की थी और यह देश की टॉप कंज्यूमर-गुड्स फर्मों में से एक बन गई। कंपनी के पास पैम्पर्स, सेफगार्ड, एरियल, हेड एंड शोल्डर्स और पैंटीन जैसे ब्रांड्स हैं। कंपनी ने साल 1994 में सोप प्लांट एक्विजिशन के जरिए अपना विस्तार किया और 2010 में डिटर्जेंट प्लांट लगाया।

