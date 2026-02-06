हर शेयर पर ₹160 डिविडेंड, इस बड़ी कंपनी ने निवेशकों के लिए किया ऐलान
दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मिला-जुला रहा। प्रॉक्टर एंड गैंबल का नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी अवधि के ₹91 करोड़ की तुलना में 14.7% घटकर ₹77.6 करोड़ हो गया। कंपनी ने FY26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹160 का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।
Procter & Gamble Health share: एरियल व टाइड जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड का प्रबंधन करने वाली प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G) ने अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, कंपनी ने FY26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹160 का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। इसमें प्रति शेयर ₹50 का एक बार का स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि डिविडेंड का भुगतान 4 मार्च 2026 को या उससे पहले किया जाएगा और 12 फरवरी, 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मिला-जुला रहा। प्रॉक्टर एंड गैंबल का नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी अवधि के ₹91 करोड़ की तुलना में साल-दर-साल 14.7% घटकर ₹77.6 करोड़ हो गया। एबिटा की बात करें तो 10.5% घटकर ₹110.6 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹123.6 करोड़ था। वहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल के 39.9% से घटकर 29.6% रह गया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के रेवेन्यू की बात करें तो साल-दर-साल 20.7% बढ़कर ₹374 करोड़ हो गया। यह पिछले साल इसी तिमाही में ₹309.8 करोड़ था।
शेयर का परफॉर्मेंस
प्रॉक्टर एंड गैंबल हेल्थ लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को डेढ़ पर्सेंट तक गिरकर ₹5,190 पर ट्रेड कर रहे थे। ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो 5235 रुपये के 5170 रुपये के बीच रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 6,700 रुपये और 52 हफ्ते का लो 4,916 रुपये है। बता दें कि प्रॉक्टर एंड गैंबल हेल्थ भारत में कंज्यूमर हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स के निर्माण और मार्केटिंग में लगी हुई है, जिसका फोकस विटामिन, मिनरल और वेलनेस सॉल्यूशंस पर है। कंपनी की शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक शेयरहोल्डर्स ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थकेयर एंड डायग्नोस्टिक और निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड-ए/सी निप्पॉन इंडिया SMA हैं।