₹12 के शेयर को खरीदने की मची लूट, 47% तक चढ़ गया भाव, लगातार 6 दिन से तेजी

₹12 के शेयर को खरीदने की मची लूट, 47% तक चढ़ गया भाव, लगातार 6 दिन से तेजी

संक्षेप:

यह एक NBFC कैटेगरी का पेनी स्टॉक है और पिछले एक सप्ताह में इसने 46.38% की तेज बढ़त दर्ज की है। पिछले एक महीने में भी यह शेयर 20% से अधिक चढ़ा है। वहीं, साल की शुरुआत से अब तक इस स्टॉक में करीब 150.98% की शानदार तेजी देखने को मिली है।

Thu, 27 Nov 2025 02:32 PMVarsha Pathak मिंट
Penny Stock: प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज (Pro Fin Capital Services) के शेयर आज लगातार छठे दिन भी 5% के अपर सर्किट में बंद हुए। यह एक NBFC कैटेगरी का पेनी स्टॉक है और पिछले एक सप्ताह में इसने करीबन 47% की तेज बढ़त दर्ज की है। पिछले एक महीने में भी यह शेयर 20% से अधिक चढ़ा है। वहीं, साल की शुरुआत से अब तक (YTD) इस स्टॉक में करीब 150.98% की शानदार तेजी देखने को मिली है। आज के कारोबार में शेयर का ओपनिंग प्राइस ₹12.75 रहा, जो दिन का उच्च स्तर भी था, जबकि इसका लो प्राइस ₹12.73 रहा।

शेयरों में तेजी की वजह

इस शेयर में तेजी आने का महत्वपूर्ण कारण कंपनी से जुड़े हालिया समाचार हैं। हाल ही में बोर्ड ने एक्सीलेंस क्रिएटिव लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव की समीक्षा और स्वीकृति की है, जिसकी वजह से निवेशकों की रुचि में बढ़ोतरी हुई है।

कंपनी ने दी जानकारी

कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि उसे एक्सीलेंस क्रिएटिव लिमिटेड (हांगकांग) से एक आशय पत्र (LoI) प्राप्त हुआ है। इस LoI में उन्होंने प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज की 25% तक की इक्विटी हिस्सेदारी को ₹22 प्रति शेयर की दर पर खरीदने में गैर-बाध्यकारी रुचि व्यक्त की है। यह प्रस्ताव फिलहाल प्रारंभिक स्तर पर है। कंपनी ने कहा कि बोर्ड ने इस LoI को प्राप्त होने और इसकी प्रारंभिक समीक्षा को मंजूरी दी है। साथ ही कंपनी को आगे के कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह LoI पूरी तरह गैर-बाध्यकारी है। इसका मतलब है कि इस सौदे की संरचना, समय या क्रियान्वयन के बारे में कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। किसी भी अंतिम सौदे का निर्णय विस्तृत ड्यू डिलिजेंस, बोर्ड की आगे की समीक्षा, आवश्यक नियामकीय मंजूरी और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों के बाद ही होगा।

दूसरी तिमाही के नतीजे

नवंबर की शुरुआत में प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय परिणाम जारी किए, जिनमें जबरदस्त सुधार देखा गया। कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर ₹13.37 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष समान तिमाही में केवल ₹2.46 करोड़ था। कंपनी का संचालन से रेवेन्यू Q2 FY26 में बढ़कर ₹13.39 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल Q2 FY25 में यह ₹10.59 करोड़ था। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 26.5% की वृद्धि दर्ज की। कुल आय इस तिमाही में ₹42.62 करोड़ रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह केवल ₹6.69 करोड़ थी, यह एक बहुत बड़ा उछाल है।

बोनस शेयर भी दे रही कंपनी

कंपनी के बोर्ड ने 1:1 बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी भी दी है। यह निर्णय कंपनी के भविष्य को लेकर प्रबंधन के विश्वास को दर्शाता है और शेयरधारकों के लिए मूल्य बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दिखाता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
