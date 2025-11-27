₹12 के शेयर को खरीदने की मची लूट, 47% तक चढ़ गया भाव, लगातार 6 दिन से तेजी

संक्षेप: यह एक NBFC कैटेगरी का पेनी स्टॉक है और पिछले एक सप्ताह में इसने 46.38% की तेज बढ़त दर्ज की है। पिछले एक महीने में भी यह शेयर 20% से अधिक चढ़ा है। वहीं, साल की शुरुआत से अब तक इस स्टॉक में करीब 150.98% की शानदार तेजी देखने को मिली है।

Penny Stock: प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज (Pro Fin Capital Services) के शेयर आज लगातार छठे दिन भी 5% के अपर सर्किट में बंद हुए। यह एक NBFC कैटेगरी का पेनी स्टॉक है और पिछले एक सप्ताह में इसने करीबन 47% की तेज बढ़त दर्ज की है। पिछले एक महीने में भी यह शेयर 20% से अधिक चढ़ा है। वहीं, साल की शुरुआत से अब तक (YTD) इस स्टॉक में करीब 150.98% की शानदार तेजी देखने को मिली है। आज के कारोबार में शेयर का ओपनिंग प्राइस ₹12.75 रहा, जो दिन का उच्च स्तर भी था, जबकि इसका लो प्राइस ₹12.73 रहा।

शेयरों में तेजी की वजह इस शेयर में तेजी आने का महत्वपूर्ण कारण कंपनी से जुड़े हालिया समाचार हैं। हाल ही में बोर्ड ने एक्सीलेंस क्रिएटिव लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव की समीक्षा और स्वीकृति की है, जिसकी वजह से निवेशकों की रुचि में बढ़ोतरी हुई है।

कंपनी ने दी जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि उसे एक्सीलेंस क्रिएटिव लिमिटेड (हांगकांग) से एक आशय पत्र (LoI) प्राप्त हुआ है। इस LoI में उन्होंने प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज की 25% तक की इक्विटी हिस्सेदारी को ₹22 प्रति शेयर की दर पर खरीदने में गैर-बाध्यकारी रुचि व्यक्त की है। यह प्रस्ताव फिलहाल प्रारंभिक स्तर पर है। कंपनी ने कहा कि बोर्ड ने इस LoI को प्राप्त होने और इसकी प्रारंभिक समीक्षा को मंजूरी दी है। साथ ही कंपनी को आगे के कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह LoI पूरी तरह गैर-बाध्यकारी है। इसका मतलब है कि इस सौदे की संरचना, समय या क्रियान्वयन के बारे में कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। किसी भी अंतिम सौदे का निर्णय विस्तृत ड्यू डिलिजेंस, बोर्ड की आगे की समीक्षा, आवश्यक नियामकीय मंजूरी और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों के बाद ही होगा।

दूसरी तिमाही के नतीजे नवंबर की शुरुआत में प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय परिणाम जारी किए, जिनमें जबरदस्त सुधार देखा गया। कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर ₹13.37 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष समान तिमाही में केवल ₹2.46 करोड़ था। कंपनी का संचालन से रेवेन्यू Q2 FY26 में बढ़कर ₹13.39 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल Q2 FY25 में यह ₹10.59 करोड़ था। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 26.5% की वृद्धि दर्ज की। कुल आय इस तिमाही में ₹42.62 करोड़ रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह केवल ₹6.69 करोड़ थी, यह एक बहुत बड़ा उछाल है।