482% तक का रिटर्न, एक्सपर्ट की भविष्यवाणी और चढ़ेगा भाव, आज 3% की तेजी

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Privi Speciality Chemicals के शेयरों में आज 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह एक्सपर्ट्स की तरफ से की गई टिप्पणी है। ब्रोकरेज हाउस ने इस स्मॉल कैप स्टॉक की कीमतों में तेजी की उम्मीद जताई है। बता दें, आज शुक्रवार को Privi Speciality Chemicals के शेयर बीएसई में 2958 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 3140 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

क्या है टारगेट प्राइस बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इस मल्टीबैगर स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 3960 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ BUY रेटिंग दी है। जोकि गुरुवार की क्लोजिंग की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। बता दें, ब्रोकरेज हाउस ने अपने नोट्स में कहा है कि केमिकल मार्केट लगातार ग्रोथ कर रहा है।

कंपनी अनपे मुख्य प्रोडक्ट की क्षमता को 48000 टन से बढ़ाकर 66000 टन मार्च 2028 तक ले जाने के प्रयास में है।

इस साल कैसा रहा है शेयरों का प्रदर्शन बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 2025 में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 74 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। एक सा से कंपनी के शेयरों का होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 70 प्रतिशत से अधिक का फायदा हो चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 3433 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1352.15 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 12235 करोड़ रुपये का है।

दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 146 प्रतिशत और 3 साल में स्टॉक 161 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 482 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है।

लगातार डिविडेंड भी दे रही है कंपनी इस कंपनी ने निवेशकों को नियमित अंतराल पर डिविडेंड दिया है। कंपनी शेयर बाजार में इसी साल जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था।