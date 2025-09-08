रॉकेट बना यह स्मॉलकैप, दमानी समेत कई दिग्गजों ने खरीदे शेयर, रणबीर कपूर का भी दांव

प्राइम फोकस के शेयर सोमवार को 10% चढ़कर 173.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को भी 10% की तेजी आई थी। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर का भी कंपनी पर दांव है। दिग्गज निवेशक रमेश दमानी, उत्पल सेठ और मधु केला के फंड ने भी प्राइम फोकस के शेयर खरीदे हैं।

स्मॉलकैप स्टॉक प्राइम फोकस लिमिटेड में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी है। प्राइम फोकस के शेयर सोमवार को 10 पर्सेंट उछलकर 173.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को भी 10 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली थी। प्राइम फोकस, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है। यह आगामी रामायण मूवी के लिए प्राइमरी प्रॉडक्शन हाउसेज में से एक है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर का भी कंपनी पर दांव है। इसके अलावा, दिग्गज निवेशक रमेश दमानी, उत्पल सेठ और मधु केला के फंड ने भी शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए प्राइम फोकस के शेयर खरीदे हैं।

रमेश दमानी ने खरीदे हैं 8 लाख शेयर

स्टॉक एक्सचेंजों के डेटा के मुताबिक, दिग्गज इनवेस्टर रमेश दमानी ने प्राइम फोकस लिमिटेड के 8 लाख शेयर खरीदे हैं। दमानी ने यह शेयर 142.55 रुपये के दाम पर खरीदे हैं। वहीं, उत्पल सेठ ने इसी दाम पर प्राइम फोकस लिमिटेड के 17.5 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा, मधुसूदन केला के मालिकाना हक वाले फंड सिंग्युलैरिटी लार्ज वैल्यू फंड I ने ब्लॉक डील में 62.5 लाख शेयर खरीदे हैं। अगस्ता इनवेस्टमेंट्स I पीटीई लिमिटेड ने 54.4 लाख शेयर, मरीना IV (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड और मरीना IV एलपी ने क्रमश: 38.9 लाख और 9.15 लाख शेयर बेचे हैं। ब्लॉक डील में सम्यक एंटरप्राइजेज और एफई सिक्योरिटीज ने भी शेयर खरीदे हैं, दोनों ने 7 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। रमेश दमानी, उत्पल सेठ या मधुसूदन केला के फंड की इससे पहले प्राइम फोकस में हिस्सेदारी नहीं थी।