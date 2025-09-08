Prime Focus Shares jumped 10 Percent Ramesh Damani Utpal Sheth Madhu Kela fund buy shares in block deal रॉकेट बना यह स्मॉलकैप, दमानी समेत कई दिग्गजों ने खरीदे शेयर, रणबीर कपूर का भी दांव, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Prime Focus Shares jumped 10 Percent Ramesh Damani Utpal Sheth Madhu Kela fund buy shares in block deal

प्राइम फोकस के शेयर सोमवार को 10% चढ़कर 173.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को भी 10% की तेजी आई थी। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर का भी कंपनी पर दांव है। दिग्गज निवेशक रमेश दमानी, उत्पल सेठ और मधु केला के फंड ने भी प्राइम फोकस के शेयर खरीदे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 10:41 AM
स्मॉलकैप स्टॉक प्राइम फोकस लिमिटेड में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी है। प्राइम फोकस के शेयर सोमवार को 10 पर्सेंट उछलकर 173.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को भी 10 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली थी। प्राइम फोकस, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है। यह आगामी रामायण मूवी के लिए प्राइमरी प्रॉडक्शन हाउसेज में से एक है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर का भी कंपनी पर दांव है। इसके अलावा, दिग्गज निवेशक रमेश दमानी, उत्पल सेठ और मधु केला के फंड ने भी शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए प्राइम फोकस के शेयर खरीदे हैं।

रमेश दमानी ने खरीदे हैं 8 लाख शेयर
स्टॉक एक्सचेंजों के डेटा के मुताबिक, दिग्गज इनवेस्टर रमेश दमानी ने प्राइम फोकस लिमिटेड के 8 लाख शेयर खरीदे हैं। दमानी ने यह शेयर 142.55 रुपये के दाम पर खरीदे हैं। वहीं, उत्पल सेठ ने इसी दाम पर प्राइम फोकस लिमिटेड के 17.5 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा, मधुसूदन केला के मालिकाना हक वाले फंड सिंग्युलैरिटी लार्ज वैल्यू फंड I ने ब्लॉक डील में 62.5 लाख शेयर खरीदे हैं। अगस्ता इनवेस्टमेंट्स I पीटीई लिमिटेड ने 54.4 लाख शेयर, मरीना IV (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड और मरीना IV एलपी ने क्रमश: 38.9 लाख और 9.15 लाख शेयर बेचे हैं। ब्लॉक डील में सम्यक एंटरप्राइजेज और एफई सिक्योरिटीज ने भी शेयर खरीदे हैं, दोनों ने 7 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। रमेश दमानी, उत्पल सेठ या मधुसूदन केला के फंड की इससे पहले प्राइम फोकस में हिस्सेदारी नहीं थी।

कंपनी पर रणबीर कपूर का भी दांव
बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर के शेयरों के प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए प्राइम फोकस में 15-20 करोड़ रुपये लगाने की खबर है। प्राइम फोकस लिमिटेड ने पहले 46 करोड़ से ज्यादा शेयरों के इश्यूअंस को मंजूरी दी थी। रणबीर कपूर प्रस्तावित अलॉटीज में से थे, वह करीब 12.5 लाख शेयर खरीदने वाले थे। प्राइम फोकस लिमिटेड में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 67.61 पर्सेंट है। वहीं, कंपनी में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 32.39 पर्सेंट है। प्राइम फोकस की शुरुआत नमित मल्होत्रा ने 1997 में की थी, विजुअल इफेक्ट्स और पोस्ट-प्रॉडक्शन में कंपनी ग्लोबल लीडर है।

