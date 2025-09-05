Prime Focus share price hit upper circuit today due to this reason इस मल्टीबैगर स्टॉक में लगा 10% का अपर सर्किट, कीमत 200 रुपये से कम, इस वजह से चर्चा में शेयर, Business Hindi News - Hindustan
इस मल्टीबैगर स्टॉक में लगा 10% का अपर सर्किट, कीमत 200 रुपये से कम, इस वजह से चर्चा में शेयर

Prime Focus share price: प्राइम फोकस के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे की वजह ब्लॉक डील को माना जा रहा है।

Tarun Pratap Singh मिंटFri, 5 Sep 2025 01:22 PM
इस मल्टीबैगर स्टॉक में लगा 10% का अपर सर्किट, कीमत 200 रुपये से कम, इस वजह से चर्चा में शेयर

Prime Focus share price: प्राइम फोकस के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे की वजह ब्लॉक डील को माना जा रहा है। बता दें, मल्टीबैगर स्टॉक 152.95 रुपये के लेवल पर खुला था। 10 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 158.10 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह लगातार दूसरा कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

47.5 शेयरों की खरीद और बिक्री

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार प्राइम फोकस के 47.5 लाख शेयरों की खरीद और बिक्री हो गई है। जोकि कंपनी के 1.53 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। हालांकि, इस ब्लॉक डील में किसने शेयर को खरीदा और बेचा है यह जानकारी सामने नहीं आई है।

शेयर बाजार में कंपनी ने दिया मोटा रिटर्न

पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों में 9.03 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में स्टॉक का भाव 36 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 6 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 60 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, प्राइम फोकस के शेयरों में एक साल में 12 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी का 52 वीक हाई 180.70 रुपये और 52 वीक लो लेवल 85 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 4900.10 करोड़ रुपये का है।

5 साल में प्राइम फोकस के शेयरों की कीमतों में 300 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

2010 में हो चुका है कंपनी के शेयरों का बंटवारा

इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2010 में हुआ था। कंपनी के शेयरों को 10 टुकड़ों में बांटा गया था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी। बता दें, 2007 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

