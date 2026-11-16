बाजार को नहीं भाया एक फैसला, शेयर हुए धड़ाम, 600 रुपये के नीचे आया शेयर का दाम

मुख्य बातें

ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी प्रिकोल लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट आई है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 19 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 599.95 रुपये पर पहुंच गए। प्रिकोल लिमिटेड के शेयर 600 रुपये से नीचे आ गए हैं। बाजार को कंपनी का एक फैसला रास नहीं आया है और इसी के बाद प्रिकोल लिमिटेड के शेयर धड़ाम हो गए हैं। प्रिकोल लिमिटेड ने डीमर्जर के बाद अपना ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस बेचने का फैसला लिया है। कंपनी के शेयर शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को 747.60 रुपये पर बंद हुए थे।

अपना पूरा 38.51% हिस्सा बेच रही है कंपनी

प्रिकोल लिमिटेड (Pricol Limited) के बयान के मुताबिक, कंपनी के प्रमोटर्स ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में अपनी पूरी 38.51 पर्सेंट हिस्सेदारी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस को बेचेंगे। कंपनी ने डीमर्जर के बाद इस बिजनेस की एक अलग इकाई बनाई थी। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, प्रिकोल लिमिटेड और वारबर्ग पिंकस ने संयुक्त रूप से अनाउंस किया है कि प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए उन्होंने डेफिनिटिव एग्रीमेंट्स पर दस्तखत किए हैं। पीई फर्म वारबर्ग पिंकस (Warburg Pincus) नई इकाई में पब्लिक शेयरहोल्डर्स से और 26 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाएगी।

दोनों एक्सचेंजों में लिस्ट होंगे नई कंपनी के शेयर

प्रिकोल लिमिटेड (Pricol Limited) के ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस (DICVS) बिजनेस के प्रिकोल ऑटोटेक में डीमर्जर के बाद यह अधिग्रहण होगा। नई कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। प्रिकोल लिमिटेड के बोर्ड ने इस साल जून में डीमर्जर के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूव किया था। डीमर्जर स्कीम के तहत प्रिकोल लिमिटेड के शेयरधारकों को पैरेंट कंपनी के हर एक इक्विटी शेयर पर प्रिकोल ऑटोटेक का 1 शेयर मिलेगा। कंपनी रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में करेगी।