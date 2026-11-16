बाजार को नहीं भाया एक फैसला, शेयर हुए धड़ाम, 600 रुपये के नीचे आया शेयर का दाम
मुख्य बातें
- ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी प्रिकोल लिमिटेड के शेयर धड़ाम हो गए हैं
- प्रिकोल लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 19% से अधिक लुढ़ककर 599.95 रुपये पर पहुंच गए हैं
- प्रिकोल लिमिटेड ने डीमर्जर के बाद अपना ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस बेचने का फैसला लिया है
ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी प्रिकोल लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट आई है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 19 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 599.95 रुपये पर पहुंच गए। प्रिकोल लिमिटेड के शेयर 600 रुपये से नीचे आ गए हैं। बाजार को कंपनी का एक फैसला रास नहीं आया है और इसी के बाद प्रिकोल लिमिटेड के शेयर धड़ाम हो गए हैं। प्रिकोल लिमिटेड ने डीमर्जर के बाद अपना ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस बेचने का फैसला लिया है। कंपनी के शेयर शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को 747.60 रुपये पर बंद हुए थे।
अपना पूरा 38.51% हिस्सा बेच रही है कंपनी
प्रिकोल लिमिटेड (Pricol Limited) के बयान के मुताबिक, कंपनी के प्रमोटर्स ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में अपनी पूरी 38.51 पर्सेंट हिस्सेदारी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस को बेचेंगे। कंपनी ने डीमर्जर के बाद इस बिजनेस की एक अलग इकाई बनाई थी। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, प्रिकोल लिमिटेड और वारबर्ग पिंकस ने संयुक्त रूप से अनाउंस किया है कि प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए उन्होंने डेफिनिटिव एग्रीमेंट्स पर दस्तखत किए हैं। पीई फर्म वारबर्ग पिंकस (Warburg Pincus) नई इकाई में पब्लिक शेयरहोल्डर्स से और 26 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाएगी।
दोनों एक्सचेंजों में लिस्ट होंगे नई कंपनी के शेयर
प्रिकोल लिमिटेड (Pricol Limited) के ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस (DICVS) बिजनेस के प्रिकोल ऑटोटेक में डीमर्जर के बाद यह अधिग्रहण होगा। नई कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। प्रिकोल लिमिटेड के बोर्ड ने इस साल जून में डीमर्जर के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूव किया था। डीमर्जर स्कीम के तहत प्रिकोल लिमिटेड के शेयरधारकों को पैरेंट कंपनी के हर एक इक्विटी शेयर पर प्रिकोल ऑटोटेक का 1 शेयर मिलेगा। कंपनी रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में करेगी।
वित्त वर्ष 2026 में 2400 करोड़ रुपये रहा प्रिकोल ऑटोटेक का रेवेन्यू
डीमर्जर के बाद बनी कंपनी (प्रिकोल ऑटोटेक) के तहत ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस (DICVS) बिजनेस होगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू 2400 करोड़ रुपये था, यह प्रिकोल लिमिटेड के कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू का करीब 60 पर्सेंट रहा। डीमर्जर के बाद प्रिकोल लिमिटेड एक्चुएशन, कंट्रोल एंड फ्लूड मैनेजमेंट सिस्टम्स (ACFMS) बिजनेस को ऑपरेट करेगी। वहीं, कंपनी के पॉलिमर बिजनेस को इसकी पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई प्रिकोल प्रिसिशन प्रॉडक्ट्स के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। पिछले 5 साल में प्रिकोल लिमिटेड के शेयरों में 380 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 822.35 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 508.80 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।