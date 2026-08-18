इधर तेल की कीमतों में लगी आग, उधर पेट्रोल-डीजल, LPG-CNG के रेट जारी
मुख्य बातें
- Petrol, Diesel, LPG, CNG Rates: सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, BPCL और इंडियन आयल ने पेट्रोल-डीजल के रेट भी जारी कर दी हैं
- साथ ही आपको एलपीजी और सीएनजी के लेटेस्ट रेट की भी जानकारी भी मिलेगी
कच्चे तेल की कीमतों में आज लगातार चाौथे दिन भी आग लगी हुई है। ब्रेंट क्रूड ने 100 की गिनती शुरू कर दी है। आज सुबह 6 बजे यह 91 डॉलर प्रति बैरल के पार ट्रेड कर रहा था। इस बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, BPCL और इंडियन आयल ने पेट्रोल-डीजल के रेट भी जारी कर दी हैं। साथ ही आपको एलपीजी और सीएनजी के लेटेस्ट रेट की भी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात पेट्रोल-डीजल की।
दिल्ली में पेट्रोल 167.35 रुपये लीटर
दिल्ली की बात करें तो आज 18 अगस्त को बिना एथेनॉल वाला XP100 प्रीमियम पेट्रोल का दाम 167.35 रुपये है। जबकि, सामान्य पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये लीटर है। XP95 पेट्रोल का रेट 109.24 रुपये लीटर है। दिल्ली में डीजल का दाम 95.20 रुपये लीटर है। यानी आज मंगलवार को भी राहत है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद ईंधन के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आज क्या हैं सामान्य पेट्रोल-डीजल के रेट
जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। जबकि पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। जबकि, इंदौर में पेट्रोल भोपाल से 4 पैसा कम 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर
मुंबई में पेट्रोल 111.21 और डीजल 97.83 रुपये लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर है तो चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये और डीजल के 99.55 रुपये लीटर हैं।
एलपीजी सिलेंडर के 18 अगस्त के रेट
आज 18 अगस्त को दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये और कमर्शियल 2738 रुपये का है। कोलकाता में यही 14 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 968 और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2872.50 रुपये का है। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 2691.50 रुपये और घरेलू 941.50 रुपये है। इसी तरह चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 2906 और घरेलू 957.50 रुपये है।
सीएनजी के आज के रेट
उत्तर प्रदेश के कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में सीएनजी 94.42 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है। आईजीएल के रेट के मुताबिक हापुड़ में सीएनजी 92.70 रुपये, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में 91.70 रुपये प्रति किलोग्राम है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में सीएनजी की कीमत 91.58 रुपये तथा महोबा, बांदा व चित्रकूट में 89.42 रुपये प्रति किलोग्राम है।
राजस्थान की बात करें तो अजमेर, पाली और राजसमंद में 92.44 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं हरियाणा में कैथल 88.43 रुपये, गुरुग्राम 88.12, रेवाड़ी 87.70 तथा करनाल 87.43 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध है। दिल्ली में इसकी कीमत सबसे कम 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो NCR के अन्य शहरों की तुलना में काफी सस्ती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें