Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़prices of cigarettes from gold flake to classic will increase cigarettes will become more expensive by 2 to 5 rupees
2 से 5 रुपये तक महंगी होगी सिगरेट, गोल्ड फ्लैक से क्लॉसिक तक के बढ़ेंगे दाम

2 से 5 रुपये तक महंगी होगी सिगरेट, गोल्ड फ्लैक से क्लॉसिक तक के बढ़ेंगे दाम

संक्षेप:

अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो 1 फरवरी, 2026 से आपका बिल बढ़ने वाला है। आपको कितना अधिक भुगतान करना होगा, यह सिर्फ ब्रांड के नाम पर नहीं, बल्कि सिगरेट की लंबाई पर निर्भर करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो सिगरेट जितनी लंबी, टैक्स उतना अधिक।

Jan 02, 2026 10:59 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो 1 फरवरी, 2026 से आपका बिल बढ़ने वाला है। आपको कितना अधिक भुगतान करना होगा, यह सिर्फ ब्रांड के नाम पर नहीं, बल्कि सिगरेट की लंबाई पर निर्भर करेगा। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ा बदलाव किया है। यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद पहला ऐसा बदलाव है। अब जीएसटी के अलावा अलग से एक्साइज टैक्स लगेगा, जो सिगरेट की लंबाई और उसमें फिल्टर है या नहीं, इस पर आधारित होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नए टैक्स की दरें

ईटी की खबर के मुताबिक नया एक्साइज ड्यूटी प्रति 1000 सिगरेट के हिसाब से लगेगा, जो नीचे दी गई लिस्ट के अनुसार अलग-अलग होगी। सीधे शब्दों में कहें तो सिगरेट जितनी लंबी, टैक्स उतना अधिक।

गैर-फिल्टर सिगरेट, लंबाई 65 मिमी से अधिक नहीं ₹2,050 प्रति हजार

गैर-फिल्टर सिगरेट, लंबाई 65 मिमी से अधिक लेकिन 70 मिमी से अधिक नहीं ₹3,600 प्रति हजार

फिल्टर सिगरेट, लंबाई (फिल्टर मिलाकर) 65 मिमी से अधिक नहीं ₹2,100 प्रति हजार

फिल्टर सिगरेट, लंबाई (फिल्टर मिलाकर) 65 मिमी से अधिक लेकिन 70 मिमी से अधिक नहीं ₹4,000 प्रति हजार

फिल्टर सिगरेट, लंबाई (फिल्टर मिलाकर) 70 मिमी से अधिक लेकिन 75 मिमी से अधिक नहीं ₹5,400 प्रति हजार

अन्य ₹8,500 प्रति हजार

तंबाकू विकल्पों की सिगरेट ₹4,006 प्रति हजार

तंबाकू विकल्पों के सिगारिलो 12.5% या ₹4,006 प्रति हजार, जो भी अधिक हो

अन्य 12.5% या ₹4,006 प्रति हजार, जो भी अधिक हो

प्रति सिगरेट कितना बढ़ेगा खर्च?

· छोटी, गैर-फिल्टर सिगरेट (65 मिमी तक): लगभग ₹2.05 प्रति सिगरेट

· छोटी, फिल्टर सिगरेट (65 मिमी तक): लगभग ₹2.10 प्रति सिगरेट

· मध्यम लंबाई (65-70 मिमी): लगभग ₹3.6 से ₹4 प्रति सिगरेट

· लंबी, प्रीमियम सिगरेट (70-75 मिमी): लगभग ₹5.4 प्रति सिगरेट

क्या कीमतें उतनी ही बढ़ेंगी?

कंपनियां पूरा टैक्स बढ़ोतरी ग्राहकों पर डाल सकती हैं, खासकर लंबी और फिल्टर सिगरेट पर। लेकिन वे बिक्री को ध्यान में रखते हुए कुछ हिस्सा अपने पास भी रख सकती हैं। प्रीमियम सिगरेट पर पूरी बढ़ोतरी दिखने की संभावना अधिक है।

किस सिगरेट पर सबसे ज्यादा असर?

लंबी और प्रीमियम सिगरेट सबसे अधिक महंगी होंगी, जैसे…

· गोल्ड फ्लेक प्रीमियम

· रेड एंड व्हाइट किंग साइज

· क्लासिक और मार्लबोरो के वेरिएंट

· नेवी कट और इसी तरह की लंबी सिगरेट

· आइस बर्स्ट जैसे फ्लेवर्ड वेरिएंट

जीएसटी और कुल टैक्स

नया एक्साइज ड्यूटी जीएसटी के ऊपर लगेगा। जीएसटी की दर 18% या 40% है। इस बदलाव के बाद भी, भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स रिटेल कीमत का लगभग 53% ही है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 75% मानक से कम है।

सरकार ऐसा क्यों कर रही है?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य है…

· तंबाकू क्षेत्र में टैक्स चोरी रोकना

· सरकार की आय बढ़ाना

· तंबाकू करों को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सिफारिशों के अनुरूप लाना

· तंबाकू से जुड़ी बीमारियों, खासकर कैंसर, से बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करना

यह बदलाव कब से लागू होगा?

सभी बदलाव 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे। निर्माताओं के पास कीमतें समायोजित करने के लिए संक्रमण का छोटा समय है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।