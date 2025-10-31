सोने की चमक पर कीमतों का ग्रहण, ज्वैलरी डिमांड में 31% की गिरावट

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़prices eclipse on gold glitter jewelery demand falls 31 percent
संक्षेप: Gold Price and Demand Review: इस साल 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत में सोने की मांग पिछले साल के मुकाबले 16% गिर गई। रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के कारण ज्वैलरी की खरीदारी घटी है, हालांकि निवेश के तौर पर सोना खरीदने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

Fri, 31 Oct 2025 05:57 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Price and Demand Review: इस साल 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत में सोने की मांग पिछले साल के मुकाबले 16% गिर गई। रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के कारण ज्वैलरी की खरीदारी घटी है, हालांकि निवेश के तौर पर सोना खरीदने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह बातें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है।

209.4 टन रह गई डिमांड

कुल सोने की मांग 248.3 टन से घटकर 209.4 टन रह गई, लेकिन, कीमतें तेजी से बढ़ने के कारण, सोने की मांग की कुल कीमत 23% बढ़कर 2,03,240 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी दौरान 1,65,380 करोड़ रुपये थी।

ज्वैलरी की खरीदारी में गिरावट

ज्वैलरी के रूप में सोने की मांग, जो भारत में कुल खपत का सबसे बड़ा हिस्सा है, 31% घट गई। इसकी मात्रा 171.6 टन से गिरकर 117.7 टन रह गई। मात्रा में गिरावट के बावजूद, ज्वैलरी की कुल खरीद की कीमत लगभग 1,14,270 करोड़ रुपये बनी रही, क्योंकि ग्राहक ऊंचे दामों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं।

निवेश में उछाल

इसके उलट, सोने में निवेश की मांग में "अद्भुत मजबूती" देखी गई। निवेश के रूप में सोने की खरीद मात्रा के हिसाब से 20% बढ़कर 91.6 टन हो गई और कीमत के हिसाब से 74% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसकी कीमत 51,080 करोड़ रुपये से बढ़कर 88,970 करोड़ रुपये हो गई।

सोने की बढ़ती कीमतें

इस तिमाही के दौरान भारत में सोने की औसत कीमत 46% बढ़कर 97,074.9 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले साल यह कीमत 66,614.1 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। यह आंकड़ा आयात शुल्क और जीएसटी को छोड़कर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की औसत कीमत 2,474.3 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 3,456.5 डॉलर प्रति औंस हो गई।

विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council) के भारत क्षेत्र के सीईओ सचिन जैन ने कहा कि यह प्रवृत्ति इस बात को दर्शाती है कि भारतीय उपभोक्ताओं में सोने को दीर्घकालिक मूल्य-संरक्षण के साधन के रूप में देखने की रणनीतिक प्रतिबद्धता और गहरी हो रही है।

मांग में गिरावट के बावजूद सुधार के संकेत

कुल मांग में गिरावट के बावजूद, जैन ने बताया कि अक्टूबर में त्योहारों और शादी के सीजन के कारण बिक्री में सुधार के शुरुआती संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि भले ही मात्रा में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन मूल्य में 23 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, भारतीय उपभोक्ता अब बढ़ती आय और खर्च करने की क्षमता के अनुरूप सोने में निवेश कर रहे हैं।

शादी के सीजन और आगे की संभावनाएं

जैन ने यह भी बताया कि कई उपभोक्ताओं ने भविष्य में कीमतें और बढ़ने की आशंका के चलते अपने शादी से जुड़े खरेदी निर्णय पहले ही कर लिए हैं। इससे चौथी तिमाही में मांग मजबूत रहने की संभावना है।

आयात और रीसाइक्लिंग में गिरावट

सोने का आयात 37 प्रतिशत घटकर 194.6 टन रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 308.2 टन था। रीसाइक्लिंग में भी 7 प्रतिशत की कमी आकर यह अब 21.8 टन रह गई। जैन के अनुसार, यह कमी पिछले साल की असाधारण ऊँची आधार संख्या के कारण है, जब जुलाई 2024 के बजट में शुल्क कटौती की घोषणा के बाद खरीदारी में अचानक उछाल आया था।

वर्ष 2025 के लिए अनुमानित मांग

विश्व स्वर्ण परिषद का अनुमान है कि 2025 में भारत की कुल सोने की मांग 600 से 700 टन के बीच रहेगी और यह संभवतः ऊपरी स्तर के करीब पहुंचेगी। वर्ष के पहले नौ महीनों में 462.4 टन की संचयी मांग दर्ज की जा चुकी है।

वैश्विक परिदृश्य और केंद्रीय बैंकों की भूमिका

वैश्विक स्तर पर तीसरी तिमाही में सोने की कुल मांग 1,313 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिसका प्रमुख कारण केंद्रीय बैंकों की भारी खरीद और निवेश प्रवाह था। इसमें पोलैंड का राष्ट्रीय बैंक सबसे बड़ा खरीदार रहा। जैन के मुताबिक, भारत का मांग पैटर्न वैश्विक प्रवृत्तियों से अलग है, क्योंकि यहां मुख्य रूप से आभूषणों की मांग प्रमुख भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ, व्यापार तनाव, और डॉलर भंडारों का स्वर्ण में विविधीकरण आने वाले महीनों में कीमतों और मांग के रुझान को मजबूत बनाए रखेंगे।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
