₹100904 हुई 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, नए शिखर पर पहुंचे सोने के भाव

Gold Silver Price 7 August: जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड जहां 103931 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है तो चांदी 117940 रुपये किलो बिक रही है। बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 113485 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 100452 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

Gold Silver Price 7 August: सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के भाव में आज भी बंपर उछाल है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत ऑल टाइम हाई 100904 रुपये पर पहुंच गई है। यह 101000 के बेहद करीब है। आज 24 कैरेट सोने के भाव 452 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। वहीं, चांदी ने 1020 रुपये प्रति किलो की छलांग लगाई है। चांदी अब 114505 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड जहां 103931 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है तो चांदी 117940 रुपये किलो बिक रही है। बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 113485 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 100452 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

आज 7 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी अक्टूबर महीने के लिए सोने का वायदा भाव 0.14 प्रतिशत बढ़कर ₹1,01,400 प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं, सितंबर महीने के लिए चांदी का वायदा भाव 0.58 प्रतिशत बढ़कर ₹1,14,319 प्रति किलोग्राम हो गया।

इस साल सोना 25164 और चांदी 28488 रुपये चढ़ी सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 25164 रुपये और चांदी 28488 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

23 कैरेट गोल्ड के क्या हैं रेट आज 23 कैरेट गोल्ड भी 450 रुपये महंगा होकर 100500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 103515 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड के क्या हैं रेट 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 414 रुपये उछलकर 92428 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 95200 रुपये है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

18 कैरेट गोल्ड के क्या हैं रेट आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 339 रुपये तेज होकर 75678 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 77948 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 60799 रुपये पर पहुंच गया है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।