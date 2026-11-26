6 महीने में 10 ग्राम सोना ₹2.38 लाख तक पहुंच सकता है, $8000 प्रति औंस का अनुमान, अर्थशास्त्री का दावा, 'वजह बनेगा डॉलर'
मुख्य बातें
- बुलियनवॉल्ट के आंकड़ों के मुताबिक सोना 3,580.57 डॉलर प्रति औंस पर था
- इस स्तर से 8,000 डॉलर तक पहुंचने के लिए कीमत में करीब 123 फीसदी की तेजी जरूरी होगी
- भारत में 8,000 डॉलर प्रति औंस के हिसाब से सोने की कीमत करीब 2.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बैठती है
सोने की कीमतों में आने वाले छह महीनों में जबरदस्त तेजी आ सकती है। इसकी कीमत 8,000 डॉलर प्रति औंस (यानी करीब 2.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) तक पहुंचने का अनुमान है। अर्थशास्त्री और फाइनेंशियल एडवायजर अलास्डेयर मैकलियोड ने यह संभावना जताई है। हालांकि, उनका कहना है कि सोने की इस संभावित तेजी के पीछे की वजह सोने की मांग बढ़ना नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना होगा।
बुलियनवॉल्ट के आंकड़ों के मुताबिक, सोना 3,580.57 डॉलर प्रति औंस पर था। इस स्तर से 8,000 डॉलर तक पहुंचने के लिए कीमत में करीब 123% की तेजी जरूरी होगी। भारत में 8,000 डॉलर प्रति औंस के हिसाब से सोने की कीमत करीब 2.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बैठती है। यह अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत है। इसमें आयात शुल्क, जीएसटी और अन्य स्थानीय लागत शामिल नहीं हैं।
माइनिंग डॉट कॉम के कार्यक्रम 'टॉप ऑफ माइन' में बातचीत के दौरान मैकलियोड ने कहा कि इन्वेस्टर्स सोने की कीमतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर नजर रख रहे हैं, जबकि असली खतरा अमेरिकी डॉलर की घटती पर्चेजिंग पावर और फाइनेंशियल मार्केट की कमजोर होती स्थिति से है।
डॉलर की कीमत में आएगी गिरावट
मैकलियोड के मुताबिक, अगर सोना 8,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि सोने की वास्तविक कीमत बढ़ गई है, बल्कि इसका अर्थ होगा कि अमेरिकी डॉलर की कीमत में बड़ी गिरावट आई है।
उनका मानना है कि निवेशक अभी सोने को पारंपरिक तरीके से देख रहे हैं। आमतौर पर ब्याज दरें बढ़ने पर सोने की कीमतों पर दबाव आता है, क्योंकि सोने से ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन सोने को केवल ब्याज दरों के नजरिये से देखना सही नहीं है।
अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का खतरा
मैकलियोड ने अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था में बढ़ते रिस्क को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अमेरिकी शेयर बाजार में मंदी और कैश की कमी से निवेशक अलग-अलग एसेट क्लास में बिकवाली कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सोने जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्तियों पर भी शुरुआती दबाव आ सकता है। उन्होंने निवेशकों को क्रेडिट मार्केट से जुड़े जोखिम कम करने और फिजिकल गोल्ड रखने पर विचार करने की सलाह दी है।
फेड के सामने होगी डॉलर और बाजार को संभालने की चुनौती
मैकलियोड के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सामने आने वाले समय में बड़ी चुनौती हो सकती है। अगर वित्तीय बाजार में संकट गहराता है तो फेड को बाजार में नकदी बढ़ाने और वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए कदम उठाने पड़ सकते हैं। ऐसा होने पर डॉलर की मजबूती प्रभावित हो सकती है। डॉलर में निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ने पर सोने की कीमतों को बड़ा सहारा मिल सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोना खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें