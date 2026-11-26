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अमेरिका में महंगाई के उम्मीद से ज्यादा रहने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट आई है। अगर इंटरनेशन मार्केट की बात करें तो गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना फिसलकर 3,575 डॉलर प्रति औंस के आसपास आ गया। यहां 92.93 प्रति डॉलर के हिसाब से रुपये में सोने की कीमत करीब 3.32 लाख रुपये प्रति औंस (31.1035 ग्राम) यानी लगभग 1.07 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बैठती है। जबकि, घरेलू मार्केट में यह 1.22 लाख रुपये के ऊपर है।

इसमें आयात शुल्क, जीएसटी और स्थानीय प्रीमियम शामिल नहीं हैं। भारत में सर्राफा बाजारों में सोने का भाव बुधवार को 121038 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, चांदी 142945 रुपये प्रति किलों के भाव पर बंद हुई थी।

घरेलू मार्केट में उछली सोने-चांदी की कीमतें दूसरी तरफ आज घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर सुबह साढ़े 9 बजे के करीब सोने के भाव में 1.38 प्रतिशत की तेजी थी और यह 122804 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। जबकि, चांदी 3.37 प्रतिशत की छलांग लगाकर 147316 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

सोने का आयात शुल्क मूल्य घटाया अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट को देखते हुए सरकार ने सोने के आयात शुल्क मूल्य में मंगलवार से 96 डॉलर प्रति दस ग्राम की कटौती की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 24 नवंबर से सोने का आयात शुल्क मूल्य 1,149 डॉलर प्रति दस ग्राम होगा। इससे पहले यह 1,245 डॉलर प्रति दस ग्राम था। चांदी के आयात शुल्क मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 1,496 डॉलर प्रति किलोग्राम पर बना रहेगा।

आयात शुल्क मूल्य वह कीमत है, जिसके आधार पर ऐसी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया जाता है, जिनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बदलती रहती है। आम तौर पर हर पखवाड़े इसकी समीक्षा की जाती है।

ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ी अमेरिका में अक्टूबर के महंगाई आंकड़ों ने ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के महंगाई के पसंदीदा पैमाने पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) के मुख्य सूचकांक में सालाना आधार पर 3.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। यह 2023 के बाद महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर है।

महंगाई के इन आंकड़ों से फेडरल रिजर्व की ओर से अगले महीने ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका मजबूत हुई है। इतना ही नहीं, अगले साल भी ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। ब्याज दरें बढ़ने से सोने जैसे बिना ब्याज वाले निवेश की मांग प्रभावित होती है।

डॉलर की मजबूती भी बनी सोने की कमजोरी की वजह गुरुवार को सिंगापुर में सुबह 8:17 बजे स्पॉट गोल्ड 0.2 प्रतिशत गिरकर 3,578.72 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। दूसरी ओर चांदी 0.6 प्रतिशत की तेजी के साथ 41.51 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इस दौरान ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ।

इस साल सोने की कीमतों पर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का भी असर पड़ा है। युद्ध के कारण ऊर्जा कीमतों में तेजी आई, जिससे महंगाई बढ़ी और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरें ऊंची बने रहने की आशंका मजबूत हुई। वहीं, हाल के हफ्तों में अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती ने भी सोने पर दबाव बढ़ाया है। डॉलर मजबूत होने से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है।

इसके अलावा अमेरिका की ओर से नए टैरिफ लगाए जाने की आशंका भी महंगाई को बढ़ा सकती है। इससे आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।