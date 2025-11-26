अटकी परियोजनाओं में घर खरीदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी

संक्षेप: अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी का कोई प्रोजेक्ट या टावर पैसे की कमी के कारण अटक जाता है, तो अब दिवाला प्रक्रिया पूरी कंपनी पर लागू करने के बजाय परियोजना के फंसे हिस्से या उस टावर पर ही लागू की जाएगी।

गिरीश चंद्र प्रसाद देशभर में अधूरी पड़ी आवासीय परियोजनाओं से परेशान हजारों घर-खरीदारों को राहत देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। इसके तहत अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी का कोई प्रोजेक्ट या टावर पैसे की कमी के कारण अटक जाता है, तो अब दिवाला प्रक्रिया पूरी कंपनी पर लागू करने के बजाय परियोजना के फंसे हिस्से या उस टावर पर ही लागू की जाएगी।

सरकार और दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। मामले से जुड़े दो लोगों ने यह जानकारी दी। इसका मकसद वर्षों से घर का इंतजार कर रहे खरीदारों को तुरंत राहत पहुंचाना है।

नई व्यवस्था में, यदि किसी बड़े प्रोजेक्ट में केवल एक टावर में समस्या है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट सामान्य चल रहा है तो उस समस्याग्रस्त टावर को अलग कर उसके दिवालिया-समाधान की प्रक्रिया चलाई जाएगी। ऐसा करने से बाकी टावरों और परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और निर्माण का काम जारी रह सकेगा।

अभी क्या है नियम वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई बिल्डर या कंपनी कर्ज चुकाने में असफल होती है तो दिवाला प्रक्रिया पूरी कंपनी पर लागू होती है। इसका असर यह होता है कि उस कंपनी की सभी निर्माण परियोजनाएं रुक जाती हैं और खरीदारों को सालों तक अपने घर का इंतजार करना पड़ता है। कई नामी बिल्डर कंपनियों के ऐसे प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, जिसके चलते हजारों परिवारों को फ्लैट का कब्जा वर्षों से अटका हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर में दिए गए आदेश के बाद शुरू हुई है। कोर्ट ने कहा था कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रियल एस्टेट के लिए अलग नियम होने चाहिए, ताकि उनका भरोसा बना रहे और उन्हें समय पर घर मिल सके। कोर्ट के आदेशानुसार, सरकार और आईबीबीआई एक नई व्यवस्था विकसित करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं।

जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम मामले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों को दिवाला (संशोधन) विधेयक-2025 में शामिल कर जल्द लागू किया जा सकता है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में अटकी परियोजनाओं में तेजी आएगी और घर खरीदारों को कानूनी उलझनों से मुक्ति मिलेगी। वर्तमान में यह विधेयक लोकसभा की चयन समिति के पास है और इसे जल्द पारित किया जा सकता है।

सरकार के समक्ष दुविधा विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रस्ताव सरकार के लिए कई दुविधाएं भी पैदा करेगा, जिसका समाधान हर हाल में करना होगा।

1. बिल्डर की सजा : मौजूदा नियमों के तहत जब बिल्डर या डेवलपर चूक करता है तो सजा के तौर पर उसका प्रबंधन छीन लिया जाता है। अब अगर सिर्फ एक टावर पर कार्रवाई हुई और पूरी कंपनी को छोड़ दिया गया तो प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई कैसे तय होगी।