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1 महीने में 52% उछला यह डिफेंस स्टॉक! अब भी कमाई का मौका या निकल गई ट्रेन?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर की कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स (Premier Explosives) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है
  • कंपनी का शेयर एक महीने में करीब 52% और छह महीने में 78% तक उछल चुका है
  • इस तेजी के पीछे ₹1,569 करोड़ का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक माना जा रहा है
1 महीने में 52% उछला यह डिफेंस स्टॉक! अब भी कमाई का मौका या निकल गई ट्रेन?

भारत के डिफेंस और स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स (Premier Explosives) के शेयरों में हाल के दिनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में कंपनी का शेयर करीब 52 प्रतिशत उछल चुका है, जबकि बीते छह महीनों में इसमें लगभग 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर BSE पर 8 प्रतिशत तक चढ़कर 52 सप्ताह के नए उच्च स्तर ₹798.90 पर पहुंच गया। ऐसे समय में जब व्यापक बाजार दबाव में दिख रहा है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का यह प्रदर्शन निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आखिर इस तेजी के पीछे कौन से कारण हैं, आइए समझते हैं।

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प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स डिफेंस, स्पेस और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए विस्फोटक, प्रोपेलेंट और अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद तैयार करती है। कंपनी की पहचान देश की प्रमुख डिफेंस और स्पेस एजेंसियों के भरोसेमंद सप्लायर के रूप में है। इसके ग्राहकों में DRDO, ISRO, भारत डायनमिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Limited) जैसी संस्थाएं शामिल हैं। कंपनी आकाश, अस्त्र और लंबी दूरी की मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए भी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराती है।

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की चौथी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। डिफेंस और स्पेस सेक्शन से रेवेन्यू में सालाना आधार पर 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह कुल आय का लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा रहा। इससे साफ है कि कंपनी को देश में बढ़ते रक्षा खर्च और स्वदेशी रक्षा निर्माण अभियान का सीधा फायदा मिल रहा है।

कंपनी की सबसे बड़ी पावर उसका मजबूत ऑर्डर बुक है। मार्च 2026 के अंत तक प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का ऑर्डर बुक ₹1,569 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जो कंपनी के सालाना रेवेन्यू से चार गुना से अधिक है। यह आने वाले सालों के लिए मजबूत कारोबार का संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा अप्रैल 2026 में कंपनी को अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से ₹350 करोड़ से अधिक का बड़ा निर्यात ऑर्डर भी मिला। इससे कंपनी की वैश्विक उपस्थिति और मजबूत हुई है।

हालांकि, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनावों के कारण कंपनी की लाभप्रदता पर कुछ दबाव देखा गया, लेकिन प्रबंधन का मानना है कि आने वाले समय में नए उत्पाद, बढ़ते ऑर्डर और उत्पादन क्षमता विस्तार के जरिए कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। डिफेंस सेक्टर में सरकार की “मेक इन इंडिया” और आयात प्रतिस्थापन नीति भी कंपनी के लिए बड़ा अवसर बनकर उभर रही है।

रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) का अनुमान है कि कंपनी की आय फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। एजेंसी का मानना है कि मजबूत ऑर्डर बुक, रक्षा क्षेत्र में बढ़ता निवेश और निर्यात अवसर कंपनी की वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार द्वारा रक्षा पूंजीगत खर्च का बड़ा हिस्सा घरेलू कंपनियों के लिए आरक्षित रखने का फैसला भी प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स जैसी कंपनियों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है।

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शेयर बाजार में आई हालिया तेजी यह दिखाती है कि निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर काफी आशावादी हैं। हालांकि, किसी भी निवेश निर्णय से पहले कंपनी के मूल्यांकन, जोखिम और बाजार परिस्थितियों का विश्लेषण करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स डिफेंस सेक्टर की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल हो चुकी है, जिन पर निवेशकों की खास नजर बनी हुई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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