Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मालिक ने बेचे 2291 करोड़ रुपये के शेयर, क्वांट और नोमुरा ने लगाया बड़ा दांव

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रीमियर एनर्जीज के प्रमोटर ग्रुप ने सोमवार को ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी के 2.4 करोड़ शेयर बेचे हैं। प्रमोटर्स ने यह हिस्सेदारी 2291 करोड़ रुपये में बेची है। क्वांट, नोमुरा समेत कई दिग्गजों ने कंपनी पर दांव लगाया है।

मालिक ने बेचे 2291 करोड़ रुपये के शेयर, क्वांट और नोमुरा ने लगाया बड़ा दांव

रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी प्रीमियर एनर्जीज के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट के उछाल के साथ 1024.75 रुपये पर पहुंच गए। प्रीमियर एनर्जीज के प्रमोटर ग्रुप ने सोमवार को ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी के 2.4 करोड़ शेयर बेचे हैं। प्रमोटर्स ने कंपनी में अपनी 5.3 पर्सेंट हिस्सेदारी 2291 करोड़ रुपये में बेची है। प्रीमियर एनर्जीज के प्रमोटर ग्रुप ने 955 रुपये प्रति शेयर के औसत दाम पर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेची। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स में सुरेंदरपाल सिंह सलूजा ने 1.56 करोड़ शेयर, मंजीत कौर सलूजा ने 50.46 लाख शेयर, चरणदीप सिंह सलूजा और जसवीन कौर सलूजा ने क्रमश: 13.08 लाख और 19.37 लाख शेयर बेचे हैं।

क्वांट और नोमुरा समेत इन दिग्गजों ने लगाया दांव
स्टॉक एक्सचेंज का डेटा बताता है कि स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड ने प्रीमियर एनर्जीज के 24.44 लाख शेयर खरीदे। वहीं, क्वांट म्यूचुअल फंड ने प्रीमियर एनर्जीज के 40.83 लाख शेयर खरीदे हैं। नोमुरा इंडिया इनवेस्टमेंट फंड मदर फंड ने 25 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा, एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने 20.94 लाख शेयर खरीदे हैं। केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने 14.13 लाख शेयर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 13.08 लाख शेयर, टाटा म्यूचुअल फंड ने 13.08 लाख शेयर और बंधन म्यूचुअल फंड ने 11.6 लाख शेयर खरीदे हैं।

ये भी पढ़ें:बुकिंग को पार कर गई LPG सिलेंडर की सप्लाई, डिलीवरी टाइम भी पहले से सुधरा
ये भी पढ़ें:LPG से PNG पर हुए हैं शिफ्ट? सरकार दे रही खास सहूलियत, सेफ रहेगा LPG कनेक्शन

कोटक और HDFC लाइफ ने भी खरीदे शेयर
कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने प्रीमियर एनर्जीज के 10.47 लाख, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ने 10.47 लाख शेयर और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रीमियर एनर्जीज के 9.94 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियर एनर्जीज के 4.71 लाख शेयर लिए हैं। अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी कंपनी के 1.25 लाख शेयर खरीदे हैं।

ये भी पढ़ें:अब 5% डीए बढ़ाने का ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

चौथी तिमाही में कंपनी को 450 करोड़ रुपये का मुनाफा
प्रीमियर एनर्जीज (Premier Energies) का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 38 पर्सेंट बढ़कर 2230 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, चौथी तिमाही में टैक्स भुगतान के बाद प्रीमियर एनर्जीज का मुनाफा 64 पर्सेंट बढ़कर 450 करोड़ रुपये रहा है। चौथी तिमाही के दौरान कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 28 पर्सेंट बढ़कर 670 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, इबिट्डा मार्जिन 300 बेसिस प्वाइंट घटकर 30 पर्सेंट पहुंच गया है। प्रीमियर एनर्जीज की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अब 11.1 GW पहुंच गई है। वहीं, कंपनी की सेल कैपेसिटी 3.6 गीगावॉट रही है। कंपनी का मानना है कि सेल कैपेसिटी बढ़कर 10.6 गीगावॉट पहुंच जाएगी। सोलर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ट्रांसकॉम (Transcom) के जरिए कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स और पावर इक्विपमेंट में विस्तार कर रही है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,