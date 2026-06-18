Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाली हिल में प्रीति जिंटा का नया ठिकाना, हर महीने का किराया सुन रह जाएंगे हैरान, सामने आई नई प्रॉपर्टी डील

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने मुंबई के पाली हिल इलाके में एक लग्जरी अपार्टमेंट दो साल के लिए किराए पर लिया है
  • इस फ्लैट के लिए वह पहले साल ₹6 लाख और दूसरे साल ₹6.5 लाख प्रति माह किराया देंगी
  • इससे पहले प्रीति जिंटा ने पाली हिल में करोड़ों की संपत्तियां बेचकर भी सुर्खियां बटोरी थीं
पाली हिल में प्रीति जिंटा का नया ठिकाना, हर महीने का किराया सुन रह जाएंगे हैरान, सामने आई नई प्रॉपर्टी डील

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा एक बार फिर अपने रियल एस्टेट निवेश और प्रॉपर्टी डील को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित पाली हिल इलाके में एक शानदार लग्जरी अपार्टमेंट किराये पर लिया है। इस नए घर के लिए अभिनेत्री हर महीने लाखों रुपये किराया चुकाएंगी। मुंबई के सबसे महंगे और पसंदीदा इलाकों में गिने जाने वाले पाली हिल में स्थित यह फ्लैट अपने एडवांस सुविधाओं और प्रीमियम लोकेशन के कारण खास माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:NSE IPO: 1 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचने की तैयारी में यह कंपनी, रॉकेट सा उड़े शेयर
ये भी पढ़ें:ब्रिटेन से 1.35 करोड़ डॉलर के ऑर्डर की खबर से रॉकेट बने किर्लोस्कर के शेयर

जानकारी के अनुसार, यह अपार्टमेंट पाली हिल स्थित ‘आर्ट वेदा’ नाम की बिल्डिंग में मौजूद है। करीब 1,500 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले इस फ्लैट के साथ पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। प्रीति जिंटा ने यह घर दो साल की अवधि के लिए किराये पर लिया है। समझौते के अनुसार पहले एक साल तक उन्हें हर महीने लगभग 6 लाख रुपये किराया देना होगा, जबकि दूसरे साल में यह राशि बढ़कर 6.5 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लगभग 27 लाख रुपये भी जमा कराये हैं।

पाली हिल मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में से एक है, जहां कई फिल्मी सितारे, उद्योगपति और हाई-प्रोफाइल लोग रहते हैं। ऐसे में यहां संपत्ति खरीदना या किराए पर लेना काफी महंगा माना जाता है। यही वजह है कि प्रीति जिंटा की यह नई डील चर्चा का विषय बनी हुई है।

दिलचस्प बात यह है कि प्रीति जिंटा हाल के महीनों में लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी बड़ी डील्स करती नजर आई हैं। कुछ समय पहले उन्होंने इसी इलाके में स्थित अपना एक फ्लैट करोड़ों रुपये में बेचा था। बताया जाता है कि उन्होंने पाली हिल में मौजूद एक अपार्टमेंट को लगभग 18.5 करोड़ रुपये में बेच दिया था। इससे पहले भी उन्होंने मुंबई में स्थित एक अन्य प्रॉपर्टी को 14 करोड़ रुपये से अधिक कीमत पर बेचा था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ये फ्लैट उन्हें एक पुराने भवन के री-डेवलपमेंट के बाद आवंटित किए गए थे। भवन के री-डेवलपमेंट के दौरान पुराने निवासियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया था और इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें नए फ्लैट मिले थे। बाद में उन्होंने इन संपत्तियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया।

प्रीति जिंटा लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया, आईपीएल टीम और अपने निजी निवेशों के कारण लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनकी यह नई प्रॉपर्टी डील भी दिखाती है कि वे केवल मनोरंजन जगत ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट निवेश के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं।

ये भी पढ़ें:127 रुपये का शेयर पहले ही दिन 195 के पार, निवेशकों को 54% का बंपर रिटर्न
ये भी पढ़ें:80 पैसे के शेयर से SBI का जैकपॉट, NSE IPO से मिलेगा ₹5000 करोड़ का खजाना

मुंबई जैसे शहर में पाली हिल में किराये पर घर लेना किसी लग्जरी लाइफस्टाइल से कम नहीं माना जाता। ऐसे में प्रीति जिंटा का यह नया ठिकाना एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,