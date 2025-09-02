Pradhin Ltd declared 1 10 bonus share price 38 paisa today penny stock skyrocket हर 1 पर 10 बोनस शेयर देने का ऐलान, स्टॉक खरीदने की मची लूट, 38 पैसे का है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Pradhin Ltd declared 1 10 bonus share price 38 paisa today penny stock skyrocket

हर 1 पर 10 बोनस शेयर देने का ऐलान, स्टॉक खरीदने की मची लूट, 38 पैसे का है शेयर

कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड मेंबर 10:1 रेशियो में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इसका मतलब है कि अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो हर शेयरधारक को उसके पास मौजूद 1 फुली पेड-अप इक्विटी शेयर पर 10 बोनस शेयर मिलेंगे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 09:24 AM
share Share
Follow Us on
हर 1 पर 10 बोनस शेयर देने का ऐलान, स्टॉक खरीदने की मची लूट, 38 पैसे का है शेयर

Bonus Share: प्राधिन लिमिटेड (Pradhin Ltd.) के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज शुरुआती कारोबार में 2 पर्सेंट की तेजी देखी गई और यह शेयर 0.38 रुपये पर आ गया। बता दें कि प्राधिन लिमिटेड ने सोमवार, 1 सितंबर को घोषणा की कि उसकी बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जा रहा है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में अचानक तेजी आई थी और NSE व BSE दोनों एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई।

10 बोनस शेयर देगी कंपनी

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि प्रस्तावित बोनस शेयर इश्यू का उद्देश्य शेयरधारकों को अधिक लाभ देना, लंबे समय से निवेश करने वालों को पुरस्कृत करना और कंपनी के शेयरों में लिक्विडिटी बढ़ाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10:1 रेशियो में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इसका मतलब है कि अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो हर शेयरधारक को उसके पास मौजूद 1 फुली पेड-अप इक्विटी शेयर पर 10 बोनस शेयर मिलेंगे।

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी ने बीएसई में जारी एक बयान में कहा, “हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि प्राधिन लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 7 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है। इस बैठक में कई व्यावसायिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। बोर्ड विशेष रूप से इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा, जो अधिकतम 10:1 अनुपात में हो सकता है (यानी हर 1 फुली पेड-अप इक्विटी शेयर पर 10 बोनस शेयर)। यह प्रस्ताव आवश्यक वैधानिक मंजूरियों और शेयरधारकों की सहमति के अधीन होगा। प्रस्तावित बोनस इश्यू कंपनी के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा है, जिसमें शेयरधारकों का मूल्य बढ़ाना, लंबे समय से निवेश करने वालों को पुरस्कृत करना और कंपनी के शेयरों में तरलता (Liquidity) को बेहतर बनाना शामिल है।”

जून तिमाही के नतीजे

एग्रो-आधारित कंपनी प्राधिन लिमिटेड ने जून तिमाही (Q1FY26) में ₹7.17 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹34.99 लाख के मुकाबले 1,950% की जबरदस्त वृद्धि है। मार्च 2025 तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ ₹3.25 करोड़ रहा था। कंपनी की कुल आय जून तिमाही में बढ़कर ₹18.34 करोड़ हो गई। जबकि पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी की अन्य आय केवल ₹51.47 लाख थी और संचालन से कोई राजस्व नहीं था। वहीं, मार्च 2025 तिमाही में कंपनी की कुल आय ₹133.89 करोड़ दर्ज की गई थी।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।