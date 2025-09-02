हर 1 पर 10 बोनस शेयर देने का ऐलान, स्टॉक खरीदने की मची लूट, 38 पैसे का है शेयर

कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड मेंबर 10:1 रेशियो में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इसका मतलब है कि अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो हर शेयरधारक को उसके पास मौजूद 1 फुली पेड-अप इक्विटी शेयर पर 10 बोनस शेयर मिलेंगे।

Bonus Share: प्राधिन लिमिटेड (Pradhin Ltd.) के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज शुरुआती कारोबार में 2 पर्सेंट की तेजी देखी गई और यह शेयर 0.38 रुपये पर आ गया। बता दें कि प्राधिन लिमिटेड ने सोमवार, 1 सितंबर को घोषणा की कि उसकी बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जा रहा है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में अचानक तेजी आई थी और NSE व BSE दोनों एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि प्रस्तावित बोनस शेयर इश्यू का उद्देश्य शेयरधारकों को अधिक लाभ देना, लंबे समय से निवेश करने वालों को पुरस्कृत करना और कंपनी के शेयरों में लिक्विडिटी बढ़ाना है।

कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने बीएसई में जारी एक बयान में कहा, “हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि प्राधिन लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 7 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है। इस बैठक में कई व्यावसायिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। बोर्ड विशेष रूप से इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा, जो अधिकतम 10:1 अनुपात में हो सकता है (यानी हर 1 फुली पेड-अप इक्विटी शेयर पर 10 बोनस शेयर)। यह प्रस्ताव आवश्यक वैधानिक मंजूरियों और शेयरधारकों की सहमति के अधीन होगा। प्रस्तावित बोनस इश्यू कंपनी के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा है, जिसमें शेयरधारकों का मूल्य बढ़ाना, लंबे समय से निवेश करने वालों को पुरस्कृत करना और कंपनी के शेयरों में तरलता (Liquidity) को बेहतर बनाना शामिल है।”