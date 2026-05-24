PPF या SIP? ₹2,000 की छोटी बचत से बन सकते हैं करोड़पति! ये है महंगाई को मात देने वाला निवेश

हर महीने 2000 निवेश पर PPF और SIP दोनों लंबी अवधि में बड़ा फंड बना सकते हैं। 30 साल में PPF लगभग 24.7 लाख का टैक्स-फ्री फंड दे सकता है, जबकि 12% अनुमानित रिटर्न पर SIP करीब 70 लाख का कॉर्पस बना सकती है। जहां PPF सेफ और गारंटीड रिटर्न देता है, वहीं SIP जोखिम के साथ ज्यादा वेल्थ दे सकती है।

आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने भविष्य के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान तैयार करे। बढ़ती महंगाई, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदने और रिटायरमेंट जैसी जरूरतों को देखते हुए लोग ऐसे निवेश विकल्प तलाशते हैं, जो लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार कर सकें। भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले दो निवेश विकल्प PPF (Public Provident Fund) और म्यूचुअल फंड SIP हैं। दोनों ही लंबे समय के निवेश के लिए लोकप्रिय हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति, जोखिम और रिटर्न अलग-अलग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति हर महीने ₹2,000 निवेश करे, तो 30 साल बाद कितना पैसा बन सकता है?

अगर PPF की बात करें तो यह सरकार समर्थित सुरक्षित निवेश योजना है। फिलहाल, इसमें 7.1% सालाना ब्याज मिलता है। अगर कोई निवेशक हर महीने ₹2,000 जमा करता है, तो 30 साल में कुल निवेश राशि ₹7.2 लाख होगी। इस पर मिलने वाले ब्याज को जोड़कर मैच्योरिटी पर करीब ₹24.72 लाख का फंड तैयार हो सकता है, यानी निवेशक को लगभग ₹17.52 लाख सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेंगे। PPF उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, जो बिना जोखिम के गारंटीड रिटर्न चाहते हैं।

PPF की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों टैक्स फ्री होते हैं। यही वजह है कि इसे EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी का निवेश कहा जाता है। साथ ही इसमें निवेश की सुरक्षा पूरी तरह सरकार के हाथ में होती है। हालांकि, इसमें लॉक-इन पीरियड लंबा होता है और बीच में पैसा निकालने की सीमाएं भी होती हैं।

दूसरी ओर SIP यानी सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (Systematic Investment Plan) म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका है। इसमें हर महीने एक निश्चित रकम निवेश की जाती है और पैसा शेयर बाजार से जुड़ा होने के कारण लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न देने की संभावना रहती है। अगर कोई निवेशक ₹2,000 प्रति माह SIP में निवेश करता है और औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 30 साल बाद कुल फंड लगभग ₹70.59 लाख तक पहुंच सकता है। इसमें निवेश की गई राशि वही ₹7.2 लाख होगी, लेकिन संभावित रिटर्न करीब ₹63.39 लाख तक हो सकते हैं।

हालांकि, SIP पूरी तरह मार्केट पर निर्भर होती है, इसलिए इसमें जोखिम भी होता है। बाजार में गिरावट आने पर रिटर्न कम हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इक्विटी आधारित SIP ने ऐतिहासिक रूप से बेहतर रिटर्न दिए हैं। यही वजह है कि युवा निवेशकों के बीच SIP तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

अगर महंगाई को भी ध्यान में रखा जाए, तो असली रिटर्न का अंतर और साफ दिखाई देता है। 6% महंगाई दर के हिसाब से भविष्य में पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में सिर्फ सुरक्षित निवेश ही काफी नहीं होता, बल्कि ऐसा निवेश जरूरी होता है जो महंगाई को मात दे सके।

SIP की एक और खासियत कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का फायदा है। समय के साथ रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है, जिससे आखिरी वर्षों में फंड तेजी से बढ़ता है। वहीं, PPF स्थिर और सुरक्षित विकल्प है, जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त माना जाता है।