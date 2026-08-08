PPF, SCSS या SSY? 2026 में कौन-सी सरकारी स्कीम देगी सबसे ज्यादा फायदा, यहां समझें गणित

महंगाई, बाजार में उतार-चढ़ाव और दुनिया भर में चल रही भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश की तलाश करने वाले लोगों के लिए सरकार की बचत योजनाएं आज भी काफी महत्वपूर्ण हैं। खासकर ऐसे निवेशक जो शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहकर अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए PPF (Public Provident Fund), SCSS (Senior Citizens Savings Scheme) और SSY (Sukanya Samriddhi Yojana) जैसे विकल्प उपयोगी हो सकते हैं। इन योजनाओं में सरकार का समर्थन होने के कारण निवेशकों को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा और ब्याज की स्पष्टता मिलती है। हालांकि, तीनों योजनाओं का उद्देश्य एक जैसा नहीं है। इसलिए सिर्फ ब्याज दर देखकर निवेश करना सही तरीका नहीं है। आपको अपनी उम्र, वित्तीय लक्ष्य, पैसे की जरूरत और निवेश की अवधि को ध्यान में रखकर योजना चुननी चाहिए।

8 अगस्त 2026 के अनुसार इन तीनों योजनाओं की ब्याज दरों पर नजर डालें तो PPF में 7.1% सालाना, SCSS में 8.2% सालाना और SSY में भी 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। पहली नजर में SCSS और SSY की ब्याज दर PPF से ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन तीनों योजनाओं की संरचना और उद्देश्य अलग हैं। इसलिए यह कहना कि जिस योजना में ब्याज सबसे ज्यादा है, वही सभी लोगों के लिए सबसे अच्छी है, सही नहीं होगा।

PPF: लंबे समय में बड़ा फंड बनाने वालों के लिए

PPF (Public Provident Fund) उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, जो लंबे समय के लिए नियमित बचत करना चाहते हैं। इसकी मूल अवधि 15 साल है और निर्धारित नियमों के तहत इसे आगे भी 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। PPF में सालाना न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है। इसमें मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर जुड़ता है, जिससे लंबे समय में निवेश का कॉर्पस बढ़ाने में मदद मिलती है।

PPF का एक बड़ा आकर्षण इसका टैक्स ट्रीटमेंट भी है। लागू नियमों के तहत यह EEE यानी Exempt-Exempt-Exempt श्रेणी में आता है, यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर टैक्स लाभ मिल सकता है। हालांकि, टैक्स नियमों और व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। PPF उन निवेशकों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है, जो रिटायरमेंट या किसी लंबे वित्तीय लक्ष्य के लिए धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं। इसकी लंबी लॉक-इन पीरियड के कारण इसमें निवेश करने से पहले यह जरूर देखना चाहिए कि आने वाले सालों में आपको इस पैसे की तत्काल जरूरत तो नहीं पड़ेगी।

SCSS: वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित आय का विकल्प

SCSS (Senior Citizens Savings Scheme) का उद्देश्य PPF से अलग है। यह मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और नियमित आय उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। 8 अगस्त 2026 तक इसकी ब्याज दर 8.2% सालाना है। इसमें ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है, इसलिए जिन लोगों को नियमित अंतराल पर आय की जरूरत होती है, उनके लिए यह खास रूप से उपयोगी हो सकता है।

SCSS में अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश की सुविधा है, जबकि न्यूनतम निवेश ₹1,000 से शुरू किया जा सकता है। इसकी सामान्य अवधि 5 साल है और निर्धारित नियमों के तहत इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, SCSS में निवेश की पात्रता सभी के लिए नहीं है और समय से पहले पैसा निकालने पर निर्धारित शर्तें लागू होती हैं। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को निवेश से पहले पात्रता, निकासी और टैक्स से जुड़े मौजूदा नियमों को समझ लेना चाहिए।

SSY: बेटी के भविष्य के लिए लंबी अवधि की बचत

SSY (Sukanya Samriddhi Yojana) खास तौर पर बेटी के भविष्य के लिए बचत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। माता-पिता या पात्र अभिभावक नियमों के अनुसार 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर यह खाता खोल सकते हैं। 8 अगस्त 2026 तक SSY की ब्याज दर 8.2% सालाना है। इस योजना में न्यूनतम ₹250 सालाना निवेश किया जा सकता है और अधिकतम निवेश सीमा ₹1.5 लाख सालाना है। खाते की अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 साल होती है। योजना का मुख्य उद्देश्य बेटी की उच्च शिक्षा, भविष्य की जरूरतों और अन्य निर्धारित उद्देश्यों के लिए लंबे समय में पर्याप्त फंड तैयार करना है। नियमों के तहत कुछ परिस्थितियों में शिक्षा के लिए आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है।

विशेषता PPF SCSS SSY / सुकन्या समृद्धि योजना मूल प्रकृति लंबी अवधि की सरकार समर्थित बचत और निवेश योजना सरकार समर्थित रिटायरमेंट आय योजना सरकार समर्थित बेटियों के लिए बचत योजना मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि में फंड तैयार करना और रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद रिटायरमेंट के बाद नियमित आय उपलब्ध कराना बेटी के भविष्य की जरूरतों के लिए फंड तैयार करना कौन खोल सकता है? भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, लागू नियमों के अनुसार 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के लिए माता-पिता/अभिभावक खाता खोल सकते हैं ब्याज दर (8 अगस्त 2026) 7.1% सालाना 8.2% सालाना 8.2% सालाना अवधि 15 साल; 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है 5 साल; 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है खाता खुलने से 21 साल न्यूनतम निवेश ₹500 प्रति वर्ष ₹1,000 ₹250 प्रति वर्ष अधिकतम निवेश ₹1.5 लाख प्रति वर्ष ₹30 लाख ₹1.5 लाख प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान सालाना चक्रवृद्धि तिमाही भुगतान सालाना चक्रवृद्धि टैक्स लाभ EEE: निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स लाभ धारा 80C के तहत निर्धारित सीमा में लाभ; ब्याज पर लागू टैक्स नियम EEE: निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स लाभ जोखिम बहुत कम; सरकार समर्थित बहुत कम; सरकार समर्थित बहुत कम; सरकार समर्थित शेयर बाजार से जुड़ाव नहीं नहीं नहीं पैसे निकालने की सुविधा नियमों के अनुसार लोन और आंशिक निकासी की सुविधा कुछ शर्तों के तहत समय से पहले बंद किया जा सकता है नियमों के तहत उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी अवधि बढ़ाने की सुविधा मैच्योरिटी के बाद उपलब्ध मैच्योरिटी के बाद उपलब्ध लागू नहीं किसके लिए बेहतर? लंबी अवधि की बचत और रिटायरमेंट के लिए फंड बनाने वालों के लिए रिटायरमेंट के बाद नियमित और अनुमानित आय चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेटी के भविष्य की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए बचत करने वाले परिवारों के लिए मुख्य कमी लंबी लॉक-इन अवधि और जमा अवधि के दौरान नियमित आय नहीं सीमित पात्रता और ब्याज आय पर टैक्स नियम लागू लंबी लॉक-इन अवधि और पैसे निकालने के लिए विशेष उद्देश्य

तीनों में कौन-सी योजना आपके लिए बेहतर?

अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि में सुरक्षित तरीके से पैसा जमा करके बड़ा कॉर्पस तैयार करना है, तो PPF आपके लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और रिटायरमेंट के बाद नियमित ब्याज आय चाहते हैं, तो SCSS पर विचार किया जा सकता है। वहीं, अगर आपकी प्राथमिकता बेटी की शिक्षा और भविष्य के लिए फंड तैयार करना है, तो SSY इस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजना है।

इसलिए PPF, SCSS और SSY में किसी एक को सार्वभौमिक रूप से "सबसे अच्छा" कहना सही नहीं होगा। PPF का फोकस लंबी अवधि की संपत्ति बनाने पर है, SCSS नियमित रिटायरमेंट आय पर और SSY बेटी के भविष्य की वित्तीय जरूरतों पर। निवेश का फैसला ब्याज दर के साथ-साथ उम्र, निवेश की अवधि, नकदी की जरूरत, टैक्स स्थिति और आपके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य को देखकर करना चाहिए।