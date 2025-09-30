छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का आ गया फैसला, PPF, सुकन्या समेत के ब्याज दरों पर ऐलान
Small Savings Scheme: छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों पर सरकार का फैसला आ गया है। वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर 2025 को पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं (जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड – PPF, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट – NSC आदि) की ब्याज दरों की समीक्षा की, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं किया। यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 तिमाही के लिए भी वही पुरानी दरें लागू रहेंगी। बता दें कि यह फैसला खास महत्व रखता है क्योंकि सरकार ने अब तक सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) और सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी योजनाओं की ब्याज दरों को घटाने से परहेज किया है, जबकि इसी साल अब तक रेपो रेट में तीन बार कटौती की जा चुकी है।
पिछली दरों का बदलाव
बता दें कि जनवरी–मार्च 2024 में 3 साल की टाइम डिपॉजिट दर 7% से 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना (SSA) 8% से 8.2% कर दी गई थी। अन्य योजनाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ था। बता दें कि करोड़ों भारतीय खासकर वरिष्ठ नागरिक, पेंशनधारी और मिडिल क्लास परिवार छोटी बचत योजनाओं पर भरोसा करते हैं। बता दें कि सरकार गोपीनाथ समिति के फार्मूले के अनुसार निर्णय करती है, लेकिन आम जनता के हित और बाजार की वास्तविकता को भी ध्यान में रखती है।
वर्तमान ब्याज दरें
- सेविंग्स डिपॉजिट: 4%
- 1 साल की टाइम डिपॉजिट: 6.9%
- 2 साल की टाइम डिपॉजिट: 7%
- 3 साल की टाइम डिपॉजिट: 7.1%
- 5 साल की टाइम डिपॉजिट: 7.5%
- 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट: 6.7%
- सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS): 8.2%
- मंथली इनकम स्कीम (MIS): 7.4%
- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): 7.7%
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1%
- किसान विकास पत्र (KVP) – 115 महीने: 7.5%
- सुकन्या समृद्धि खाता (SSA): 8.2%