PPF या पर्सनल, किस लोन पर कम है ब्याज, आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या?

मुख्य बातें

PPF loan vs Personal loan: किसी भी इमरजेंसी के लिए पैसे की जरूरत होती है तो लोग पर्सनल लोन को प्राथमिकता देते हैं। अगर आपको तुरंत पैसों की जरूरत है तो नया पर्सनल लोन लेना एक अच्छा विकल्प है। इसके साथ ही अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट के बदले भी लोन ले सकते हैं। हालांकि, इनकी पात्रता शर्तें, मंजूरी की प्रक्रिया और लोन चुकाने की शर्तें एक-दूसरे से काफी अलग होती हैं। आइए डिटेल में सबकुछ जान लेते हैं।

पीपीएफ लोन की डिटेल PPF से लिया गया लोन शॉर्ट-टर्म के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें लोन की सीमित रकम भी मिलती है। दरअसल, स्कीम के तहत लोन की लिमिट आवेदन वाले वर्ष से ठीक दो वित्तीय वर्ष पहले के अंत में मौजूद पात्र बैलेंस का 25% होती है। इसके अलावा, हर वित्तीय वर्ष में केवल एक ही लोन लिया जा सकता है और दूसरा लोन लेने से पहले पिछले लोन का पूरा भुगतान करना जरूरी है। PPF लोन में मूल राशि को 36 महीनों के भीतर चुकाना होता है। स्कीम के नियमों के अनुसार ऐसे लोन पर सालाना 1% की ब्याज दर लगती है। अगर 36 महीनों की तय समय-सीमा के बाद भी मूल राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या केवल आंशिक भुगतान ही होता है, तो स्कीम के नियमों के तहत बकाया राशि पर ब्याज दर बढ़कर सालाना 6% हो जाती है।

पर्सनल लोन की डिटेल वहीं, पर्सनल लोन की बात करें तो बड़ी जरूरतों के लिए काम आता है। उदाहरण के लिए घर की मरम्मत, विदेश में पढ़ाई, पुराने कर्ज को एक साथ चुकाना, शादियों या अन्य आयोजनों के खर्च और मेडिकल इमरजेंसी आदि के लिए पर्सनल लोन लिया जा सकता है। हालांकि, पर्सनल लोन की ब्याज दर 11 फीसदी या उससे भी अधिक हो सकती है। यह एक तरह से आपके सिबिल स्कोर समेत अन्य फैक्टर के हिसाब से तय होती है।