PPF निवेशकों को 5 तारीख का नियम जानना जरूरी, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
मुख्य बातें
- PPF देश में लंबी अवधि के निवेश के लिए लोकप्रिय विकल्पों में से एक है
- इस स्कीम की सबसे खास बात है कि आप सिर्फ 500 रुपये के निवेश से PPF अकाउंट खोल सकते हैं
नौकरीपेशा लोगों के बीच पब्लिक प्रोफिडेंड फंड (PPF) स्कीम काफी लोकप्रिय है। इस स्कीम की सबसे खास बात है कि आप सिर्फ 500 रुपये के निवेश से PPF अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा, आपको सरकार की ओर से 7 पर्सेंट से ज्यादा ब्याज भी मिलेगा। हालांकि, PPF अकाउंटहोल्डर को 2 बड़ी गलतियों से बचने की जरूरत है। इससे निवेशक को बड़ा फायदा हो सकता है।
कौन सी हैं गलतियां?
- PPF में निवेश करने वाले लोगों को हर महीने की 5 तारीख का खास ध्यान रखना चाहिए। दरअसल, PPF अकाउंट में ब्याज की गणना महीने की 5 तारीख और आखिरी दिन के बीच मौजूद सबसे कम बैलेंस के आधार पर होती है। ऐसे में अगर आप 5 तारीख तक पैसा जमा कर देते हैं तो उस महीने की ब्याज गणना में रकम शामिल हो जाती है। वहीं, 5 तारीख के बाद पीपीएफ अकाउंट में रकम जमा करने पर उस महीने का ब्याज नहीं मिलता।
₹1.5 लाख जमा करने पर कितना होगा नुकसान?
PPF में एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। मौजूदा 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से अगर आप 1.5 लाख रुपये 5 अप्रैल या उससे पहले जमा करते हैं तो एक साल में करीब 10,650 रुपये ब्याज मिल सकता है। वहीं, अगर यही रकम 20 अप्रैल को जमा की जाती है तो अप्रैल महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। ऐसे में 11 महीने के लिए ब्याज करीब 9,762.50 रुपये होगा। यानी सिर्फ तारीख में देरी करने से एक साल में लगभग 887.50 रुपये का नुकसान हो सकता है।
- PPF अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। अगर आप किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम पीपीएफ रकम जमा नहीं करते हैं तो खाता निष्क्रिय यानी इन-ऑपरेटिव हो सकता है। हालांकि, निष्क्रिय खाते को दोबारा चालू कराया जा सकता है। इसके लिए आपको बकाया न्यूनतम जमा राशि और निर्धारित पेनल्टी भी जमा करना पड़ेगा।
बता दें कि PPF अकाउंट की अवधि 15 साल होती है और फिलहाल इस पर 7.1 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ अकाउंट होल्डर इसे अतिरिक्त 5 साल के लिए बढ़ा सकता है। यह रकम निवेश के लिए भी बढ़ाया जा सकता है या फिर बिना निवेश किए भी अतिरिक्त 5 साल तक के लिए छोड़ा जा सकता है। इस अकाउंट में निवेश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों टैक्स-फ्री हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें