PPF की ब्याज दरों में होगा बड़ा बदलाव! निवेशकों के लिए काम की खबर

PPF की ब्याज दर तय करने में दो बड़े फैक्टर अहम माने जाते हैं— 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड और महंगाई दर। श्यामला गोपीनाथ कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड यील्ड के आधार पर तय होती हैं, जिसमें करीब 0.25% का अतिरिक्त मार्जिन जोड़ा जाता है।

Dec 30, 2025 09:36 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
PPF Interest Rate: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश के सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में से एक है। सुरक्षित निवेश, तय रिटर्न और टैक्स-फ्री कमाई की वजह से करोड़ों लोग इसमें पैसा लगाते हैं। फिलहाल PPF पर 7.1% ब्याज मिल रहा है, जो कई बड़े बैंकों की FD से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से अब तक PPF की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। अब 31 दिसंबर 2025 को होने वाली तिमाही समीक्षा बैठक से पहले सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इस बार PPF की ब्याज दर घटाएगी या फिर पुरानी दर को ही बरकरार रखेगी।

ब्याज दर तय करने में दो बड़े फैक्टर अहम

PPF की ब्याज दर तय करने में दो बड़े फैक्टर अहम माने जाते हैं— 10 साल के सरकारी बॉन्ड (G-Sec) की यील्ड और महंगाई दर (CPI)। श्यामला गोपीनाथ कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड यील्ड के आधार पर तय होती हैं, जिसमें करीब 0.25% का अतिरिक्त मार्जिन जोड़ा जाता है। सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच 10-साल के G-Sec की औसत यील्ड करीब 6.54% रही है। इसमें 0.25% जोड़ने के बाद दर लगभग 6.79% बनती है, जो मौजूदा PPF दर 7.1% से कम है। इसका मतलब साफ है कि आंकड़ों के हिसाब से सरकार के पास ब्याज दर घटाने की गुंजाइश मौजूद है।

खुदरा महंगाई दर 0.71% रही

महंगाई के मोर्चे पर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर 0.71% रही, जो अक्टूबर के रिकॉर्ड निचले स्तर 0.25% से जरूर ज्यादा है, लेकिन फिर भी काफी कम है। जानकारों का कहना है कि कम महंगाई के दौर में PPF जैसे स्कीम पर रियल रिटर्न काफी ऊंचा रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फोरम नाइक शेठ के मुताबिक, कम और स्थिर महंगाई लंबी अवधि में ब्याज दरें घटाने का दबाव बनाती है, हालांकि सरकार केवल महंगाई के आधार पर ही PPF की दर तय नहीं करती।

क्या है जानकारों की राय

वहीं, प्राइम वेल्थ फिनसर्व के डायरेक्टर चक्रवर्ती वी का कहना है कि मौजूदा हालात में PPF की दर सरकारी बॉन्ड यील्ड से करीब 50–60 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। इतिहास देखें तो 2017 से 2020 के बीच जब बॉन्ड यील्ड नीचे रही, तब सरकार ने PPF की ब्याज दर धीरे-धीरे घटाई थी। हालांकि उनका मानना है कि इस बार कट संभव जरूर है, लेकिन तय नहीं। सरकार जानती है कि PPF में करोड़ों लोग, खासकर सीनियर सिटीजन, अपनी रिटायरमेंट सेविंग रखते हैं। ब्याज दर में कटौती सीधे उनकी आमदनी पर असर डालेगी। इसी वजह से अब तक सरकार ने दरों में बदलाव नहीं किया है। अब देखना होगा कि 31 दिसंबर की बैठक में सरकार लंबा ब्रेक तोड़ती है या PPF की 7.1% ब्याज दर को बरकरार रखती है।

