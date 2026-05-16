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2000 रुपये के मासिक निवेश पर मिलेंगे रिटायरमेंट के वक्त 1.08 करोड़ रुपये, ब्याज है फिक्स

Tarun Pratap Singh मिंट
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PPF Account details: पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट खुलवाना काफी आसान है। यह किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस और बैंक जाकर यह अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। 

2000 रुपये के मासिक निवेश पर मिलेंगे रिटायरमेंट के वक्त 1.08 करोड़ रुपये, ब्याज है फिक्स

PPF Account details: पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है। जहां रिटर्न की फुल गारंटी रहती है। लॉन्ग टर्म में इस स्कीम के जरिए मोटा पैसा बनाया जा सकता है। मौजूदा समय में PPF पर 7.1 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा पुरानी टैक्स प्रणाली के तहत निवेश, मैच्योरिटी और ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी हर तरफ से निवेशकों को फायदा ही फायदा है। बता दें, ओल्ड टैक्स रिजीम के जरिए सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये आप टैक्स की बचत कर पाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आपको इस स्कीम के जरिए को भी कर लाभ नहीं मिलेगा।

कहां से खोल सकते हैं अकाउंट

पीपीएफ अकाउंट को नजदीकी पोस्ट ऑफिस और पब्लिक बैंक से खोला जा सकता है। इस स्कीम में कम से कम 100 रुपये से 500 रुपये निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खुलवाना भी काफी आसान है।

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कितना पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के वक्त

1- अगर कोई व्यक्ति 45 की उम्र में हर महीने 2 रुपये का इनवेस्टमेंट करता है। तो वह 15 साल में 3.60 लाख रुपये का निवेश कर लेगा। वहीं, इस दौरान उन्हें 2.90 लाख रुपये ब्याज मिलेगा। जिसकी वजह से मैच्योरिटी के वक्त पर 6.50 लाख रुपये मिलेंगे।

2- अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से 20 साल तक हर महीने पीपीएफ में 2000 रुपये का निवेश करता है तो उसे 4.80 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। इस दौरान उस इनवेस्टर्स को 5.85 लाख रुपये ब्याज मिलेंगे। यानी रिटायरमेंट के वक्त पर कुल 10.65 लाख करोड़ रुपये का फायदा होगा।

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3- 35 साल की उम्र में पीपीएफ अकाउंट खुलवाने वाले व्यक्ति को 2000 रुपये के मंथली इनवेस्टमेंट पर 60 साल उम्र तक 16.49 लाख रुपये मिलेंगे। उन्हें 6 लाख रुपये के इनवेस्टमेंट पर 10.45 लाख रुपये का फायदा होगा।

4- 30 साल की उम्र में 2000 रुपये पीपीएफ अकाउंट में हर महीने निवेश करवाले वाले व्यक्ति को 60 साल की उम्र में 24.72 लाख रुपये मिलेंगे। उन्हें 17.52 लाख रुपये का फायदा होगा।

5- ऐसे निवेशक जिन्होंने 25 साल की उम्र में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है उन्हें 35 साल में 36.31 लाख रुपये मिलेंगे। महज 8.40 लाख रुपये पर 27.91 लाख रुपये का फायदा होगा।

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6- 20 साल की उम्र में पीपीएफ अकाउंट खुलावने वाले लोगों को 40 साल लगातार निवेश के बाद 52.65 लाख रुपये का फायदा होगा। इस दौरान निवेशक महज 9.60 लाख रुपये का ही इनवेस्टमेंट करेगा।

बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट

अभिभावक अपने बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह ज्वाइंट पीपीएफ अकाउंट होगा। बच्चा जब 18 साल की उम्र में पहुंच जाएगा तब की स्थिति में अकाउंट सामान्य हो जाएगा। बता दें, अगर कोई अभिभावक 10 साल की उम्र से पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 2-2 हजार रुपये का निवेश करता है तो उसे साल की उम्र में 1.08 करोड़ रुपये मिलेंगे। महज 12 लाख के इनवेस्टमेंट पर 96.12 लाख रुपये का फायदा होगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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