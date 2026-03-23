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खुलने से पहले ही इस IPO ने जुटाए ₹329 करोड़, एंकर निवेशकों ने लगाया बड़ा दांव; कल से हो रहा ओपेन

Mar 23, 2026 11:34 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPO News: IPO से ठीक पहले पावरिका लिमिटेड (Powerica Ltd) ने निवेशकों का भरोसा जीत लिया है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से ₹329.40 करोड़ जुटा लिए हैं, जो इसके IPO के लिए एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। 

खुलने से पहले ही इस IPO ने जुटाए ₹329 करोड़, एंकर निवेशकों ने लगाया बड़ा दांव; कल से हो रहा ओपेन

IPO News: IPO से ठीक पहले पावर सेक्टर की कंपनी पावरिका लिमिटेड (Powerica Ltd) ने निवेशकों का भरोसा जीत लिया है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से ₹329.40 करोड़ जुटा लिए हैं, जो इसके IPO के लिए एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। IPO खुलने से एक दिन पहले कंपनी ने कई बड़े संस्थागत निवेशकों को शेयर अलॉट किए। इनमें SBI म्युच्युअल फंड, HDFC म्युच्युअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्युच्युअल फंड, क्वॉंट MF और बंधन MF जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही कोटक लाइफ (Kotak Life), एडेलवाइस लाइफ (Edelweiss Life) और रिलायंस निप्पॉन लाइफ (Reliance Nippon Life) जैसी बीमा कंपनियों ने भी निवेश किया। कंपनी ने 83.39 लाख शेयर ₹395 प्रति शेयर के भाव पर जारी किए, जिससे कुल ₹329.40 करोड़ जुटाए गए।

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कब खुलेगा IPO?

पावरिका (Powerica) का ₹1,100 करोड़ का IPO 24 मार्च से 27 मार्च तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड ₹375 से ₹395 तय किया गया है। इस वैल्यूएशन पर कंपनी की कुल कीमत लगभग ₹5,000 करोड़ आंकी जा रही है।

IPO का स्ट्रक्चर समझें

यह IPO दो हिस्सों में बंटा है। इसमें ₹700 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) है। OFS के तहत प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। पहले यह इश्यू ₹1,400 करोड़ का प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे घटाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया गया है।

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पैसा कहां होगा इस्तेमाल?

कंपनी इस फंड का बड़ा हिस्सा कर्ज कम करने में लगाएगी। लगभग ₹525 करोड़ का उपयोग लोन चुकाने में किया जाएगा, जबकि बाकी रकम सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों में खर्च होंगी।

कंपनी क्या करती है?

पावरिका (Powerica) एक पावर सॉल्यूशन कंपनी है, जो डीजल जेनरेटर (DG sets) और बड़े जेनरेटर बनाती है। इसके अलावा कंपनी विंड पावर सेक्टर में भी काम करती है और EPC व मेंटेनेंस सेवाएं देती है। इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेंगलुरु, सिलवासा और खोपोली में स्थित हैं।

फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और लिस्टिंग

FY2025 में कंपनी की आय 20% बढ़कर ₹2,653 करोड़ पहुंच गई, लेकिन मुनाफा घटकर ₹175.83 करोड़ रह गया। कंपनी के शेयर 2 अप्रैल को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे। IPO से पहले एंकर निवेशकों की मजबूत भागीदारी यह दिखाती है कि बाजार में पावरिका (Powerica) को लेकर अच्छा भरोसा है। अब देखना होगा कि रिटेल निवेशकों से इसे कितना रिस्पॉन्स मिलता है।

नोट- यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

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Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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