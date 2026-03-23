खुलने से पहले ही इस IPO ने जुटाए ₹329 करोड़, एंकर निवेशकों ने लगाया बड़ा दांव; कल से हो रहा ओपेन

IPO News: IPO से ठीक पहले पावरिका लिमिटेड (Powerica Ltd) ने निवेशकों का भरोसा जीत लिया है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से ₹329.40 करोड़ जुटा लिए हैं, जो इसके IPO के लिए एक मजबूत संकेत माना जा रहा है।

IPO News: IPO से ठीक पहले पावर सेक्टर की कंपनी पावरिका लिमिटेड (Powerica Ltd) ने निवेशकों का भरोसा जीत लिया है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से ₹329.40 करोड़ जुटा लिए हैं, जो इसके IPO के लिए एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। IPO खुलने से एक दिन पहले कंपनी ने कई बड़े संस्थागत निवेशकों को शेयर अलॉट किए। इनमें SBI म्युच्युअल फंड, HDFC म्युच्युअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्युच्युअल फंड, क्वॉंट MF और बंधन MF जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही कोटक लाइफ (Kotak Life), एडेलवाइस लाइफ (Edelweiss Life) और रिलायंस निप्पॉन लाइफ (Reliance Nippon Life) जैसी बीमा कंपनियों ने भी निवेश किया। कंपनी ने 83.39 लाख शेयर ₹395 प्रति शेयर के भाव पर जारी किए, जिससे कुल ₹329.40 करोड़ जुटाए गए।

कब खुलेगा IPO?

पावरिका (Powerica) का ₹1,100 करोड़ का IPO 24 मार्च से 27 मार्च तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड ₹375 से ₹395 तय किया गया है। इस वैल्यूएशन पर कंपनी की कुल कीमत लगभग ₹5,000 करोड़ आंकी जा रही है।

IPO का स्ट्रक्चर समझें

यह IPO दो हिस्सों में बंटा है। इसमें ₹700 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) है। OFS के तहत प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। पहले यह इश्यू ₹1,400 करोड़ का प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे घटाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया गया है।

पैसा कहां होगा इस्तेमाल?

कंपनी इस फंड का बड़ा हिस्सा कर्ज कम करने में लगाएगी। लगभग ₹525 करोड़ का उपयोग लोन चुकाने में किया जाएगा, जबकि बाकी रकम सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों में खर्च होंगी।

कंपनी क्या करती है?

पावरिका (Powerica) एक पावर सॉल्यूशन कंपनी है, जो डीजल जेनरेटर (DG sets) और बड़े जेनरेटर बनाती है। इसके अलावा कंपनी विंड पावर सेक्टर में भी काम करती है और EPC व मेंटेनेंस सेवाएं देती है। इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेंगलुरु, सिलवासा और खोपोली में स्थित हैं।

फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और लिस्टिंग

FY2025 में कंपनी की आय 20% बढ़कर ₹2,653 करोड़ पहुंच गई, लेकिन मुनाफा घटकर ₹175.83 करोड़ रह गया। कंपनी के शेयर 2 अप्रैल को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे। IPO से पहले एंकर निवेशकों की मजबूत भागीदारी यह दिखाती है कि बाजार में पावरिका (Powerica) को लेकर अच्छा भरोसा है। अब देखना होगा कि रिटेल निवेशकों से इसे कितना रिस्पॉन्स मिलता है।