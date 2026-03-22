निवेशकों के लिए मौका! 24 मार्च को खुल रहा ये IPO, क्या देगा तगड़ा रिटर्न या होगा नुकसान? यहां जानिए सबकुछ

IPO News: Powerica कंपनी का ₹1,100 करोड़ का IPO 24 मार्च को खुल रहा है। निवेशक 27 मार्च 2026 तक इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे, जबकि एंकर निवेशकों के लिए 23 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

IPO News: अगर आप IPO में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पावरिका आईपीओ (Powerica IPO) आपके लिए एक दिलचस्प मौका हो सकता है। कंपनी का ₹1,100 करोड़ का IPO 24 मार्च से 27 मार्च 2026 तक खुला रहेगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बोली 23 मार्च 2026 को लगेगी। इस IPO का प्राइस बैंड ₹375 से ₹395 प्रति शेयर तय किया गया है, यानी निवेशकों को इसी रेंज में बोली लगानी होगी। खास बात ये है कि यह IPO दो हिस्सों में बंटा है। इसमें ₹700 करोड़ के नए शेयर (Fresh Issue) और ₹400 करोड़ ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

37 शेयर का एक लॉट

अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम एक लॉट (37 शेयर) खरीदने होंगे, यानी न्यूनतम निवेश लगभग ₹14,615 (ऊपरी प्राइस बैंड पर) के आसपास होगा। IPO में 50% हिस्सा QIB (बड़े निवेशकों), 35% रिटेल निवेशकों और 15% NII (Non-Institutional Investors) के लिए रिजर्व रखा गया है।

पैसों का इस्तेमाल कहां?

कंपनी इस IPO से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने और बिजनेस विस्तार जैसे सामान्य कॉर्पोरेट कामों में करेगी। लिस्टिंग के बाद कंपनी को ब्रांड वैल्यू बढ़ाने और नए निवेशकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।

कंपनी का बिजनेस?

बिजनेस की बात करें तो पावरिका (Powerica) पावर सेक्टर में एक जानी-मानी कंपनी है, जो डीजल जेनरेटर सेट्स और पावर सॉल्यूशंस देती है। यह कमिंस इंडिया (Cummins India) की ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी है और पिछले 40 सालों से इस कंपनी के साथ काम कर रही है। पावरिका (Powerica) के जेनरेटर 7.5 kVA से लेकर 10,000 kVA तक की क्षमता में आते हैं, जो छोटे से बड़े इंडस्ट्रियल कामों तक इस्तेमाल होते हैं।

IPO का टाइमलाइन

IPO की टाइमलाइन भी ध्यान रखने लायक है। इसका अलॉटमेंट 30 मार्च 2026 को तय होगा, जबकि 1 अप्रैल 2026 को रिफंड और शेयर डिमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे।

IPO टाइमलाइन

इवेंट तारीख सब्सक्रिप्शन 24 मार्च से 27 मार्च अलॉटमेंट 30 मार्च रिफंड 1 अप्रैल शेयर क्रेडिट 1 अप्रैल