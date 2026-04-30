SBI से ₹4,000 करोड़ फंडरेज करेगी ये पावर कंपनी, अब तेजी से ऊपर भागेगा स्टॉक? निवेशकों के पास बड़ा मौका
पावरग्रिड (POWERGRID Corporation of India) ने SBI (State Bank of India) से ₹4,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। कंपनी का हालिया प्रदर्शन मजबूत रहा है और मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है। यह कदम कंपनी के भविष्य के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेगा।
भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Power Grid Corporation of India) ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी के बोर्ड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) से 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है। यह फंड कंपनी अपनी भविष्य की परियोजनाओं, नेटवर्क विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
पावरग्रिड (Powergrid) देशभर में बिजली के ट्रांसमिशन का काम करती है और इसकी जिम्मेदारी है कि बिजली एक राज्य से दूसरे राज्य तक आसानी से पहुंच सके। ऐसे में कंपनी को लगातार अपने नेटवर्क को अपग्रेड करना पड़ता है, जिसके लिए बड़े निवेश की जरूरत होती है। SBI से लिया जाने वाला यह लोन कंपनी के लिए उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
अगर कंपनी के हालिया प्रदर्शन की बात करें, तो पावरग्रिड (Powergrid) ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही (Q3) में अच्छा नतीजा दिया है। कंपनी का मुनाफा 6.8% बढ़कर 4,160 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में करीब 3,894 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी की आय (Revenue) भी 8.7% बढ़कर 11,005 करोड़ रुपये हो गई। इससे साफ है कि कंपनी का बिजनेस स्थिर और मजबूत बना हुआ है।
हाल ही में कंपनी ने बॉन्ड जारी करने की भी घोषणा की थी, जिससे वह बाजार से पूंजी जुटा रही है। इसके अलावा कंपनी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल खत्म हो गया है और अब सरकार जल्द ही नए नियुक्तियां करेगी। ये बदलाव कंपनी के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा हैं।
शेयर बाजार में भी पावरग्रिड (Powergrid) का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है। हालांकि, हाल के दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव के चलते शेयर में हल्की गिरावट देखी गई, लेकिन पिछले एक महीने में इसमें करीब 8.6% की बढ़त आई है। वहीं, साल 2026 में अब तक यह शेयर लगभग 19% तक चढ़ चुका है, जो निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।
कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस
पावरग्रिड (Power Grid Corporation of India Ltd) के शेयर में 30 अप्रैल 2026 को हल्की गिरावट देखने को मिली, जहां यह 1.35 रुपये यानी 0.42% टूटकर 319 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, यह गिरावट ज्यादा चिंता की बात नहीं मानी जा रही, क्योंकि हाल के दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
दिलचस्प बात यह है कि शॉर्ट टर्म कमजोरी के बावजूद इस PSU स्टॉक ने पिछले एक महीने में अच्छी तेजी दिखाई है और साल 2026 में अब तक करीब 19% का रिटर्न दे चुका है। मजबूत फंडामेंटल, स्थिर कमाई और डिविडेंड देने की क्षमता के कारण निवेशकों का भरोसा इस शेयर पर बना हुआ है, जिससे लंबी अवधि में इसमें स्थिर ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है।
पावरग्रिड (Powergrid) का यह फंड जुटाने का फैसला उसकी भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लगातार बढ़ती बिजली की मांग और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ कंपनी के पास आगे बढ़ने के कई मौके हैं। अगर कंपनी इसी तरह प्रदर्शन करती रही, तो आने वाले समय में यह निवेशकों के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प बनी रह सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।