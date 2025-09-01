Power Stock Torrent Power Share jumped 7 Percent company letter of award for electricity supply पावर स्टॉक में तूफानी तेजी, बिजली सप्लाई करने को लेकर हुई बड़ी डील, Business Hindi News - Hindustan
पावर स्टॉक में तूफानी तेजी, बिजली सप्लाई करने को लेकर हुई बड़ी डील

टोरेंट पावर के शेयर सोमवार को करीब 7% चढ़कर 1313.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी से लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है। यह अवॉर्ड कंपनी के आगामी 1600 मेगावॉट के कोयला आधारित प्लांट से बिजली की सप्लाई के लिए है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 12:03 PM
टोरेंट पावर के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त उछाल आया है। टोरेंट पावर के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 7 पर्सेंट उछलकर 1313.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पावर कंपनी को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी से एक लेटर ऑफ अवॉर्ड (LoA) मिला है। यह लेटर ऑफ अवॉर्ड कंपनी के आगामी 1600 मेगावॉट के कोयला आधारित प्लांट से बिजली की सप्लाई करने के लिए मिला है। इस प्लांट में 22,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। टोरेंट पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2037.35 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1207.20 रुपये है।

प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के बाद मिला लेटर ऑफ अवॉर्ड
टोरेंट पावर ने घोषणा की है कि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी (MPPMCL) की तरफ से मैनेज की गई कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस (प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया) में उसकी भागेदारी के बाद लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी किया गया है। लेटर ऑफ अवॉर्ड में 5.829 रुपये/kWh का टैरिफ तय किया गया है। इस प्रोजेक्ट में करीब 22000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट होगा, यह पावर सेक्टर में टोरेंट ग्रुप का अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होगा।

मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट लगाने का प्लान
टोरेंट पावर की मध्य प्रदेश में एक ग्रीनफील्ड अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट लगाने की योजना है। इस प्लांट की कैपेसिटी 2X800 मेगावॉट होगी। प्लांट से पूरे आउटपुट की सप्लाई एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को की जाएगी। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, कोल मिनिस्ट्री की तरफ से तय की गई शक्ति पॉलिसी (SHAKTI Policy) के मुताबिक पावर प्लांट के लिए जरूरी कोयला सुनिश्चित करेगी। 25 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर दस्तखत के 72 महीनों के भीतर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना है। इस पहल से प्लांट के कंस्ट्रक्शन चरण के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 8000 से 10000 रोजगार के मौके बनेंगे। वहीं, ऑपरेशनल फेज में 1500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके बनेंगे।

5 साल में 275% से ज्यादा उछल गए हैं टोरेंट पावर के शेयर
टोरेंट पावर (Torrent Power) के शेयर पिछले पांच साल में 275 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। पावर कंपनी के शेयर 4 सितंबर 2020 को 333.20 रुपये पर थे। टोरेंट पावर के शेयर 1 सितंबर 2025 को 1313.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हालांकि, टोरेंट पावर के शेयरों में पिछले एक साल में 24 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 11 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

