कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिले ₹1000 करोड़ के दो बड़े ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट

शेयरों में इस तेजी के पीछे एक अच्छी खबर है। दरअसल, कंपनी ने लगभग ₹1000 करोड़ के दो बड़े ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। इसके बाद आज बाजार खुलते ही निवेशकों में उत्साह दिखा और स्टॉक में खरीदारी बढ़ गई।

Power Mech Projects Limited Share: इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों में आज बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 5% से ज्यादा उछल गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक अच्छी खबर है। दरअसल, कंपनी ने लगभग ₹1000 करोड़ के दो बड़े ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। इसके बाद आज बाजार खुलते ही निवेशकों में उत्साह दिखा और स्टॉक में खरीदारी बढ़ गई। फिलहाल शेयर करीब 4.65% यानी ₹97 की तेजी के साथ ₹2,182 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि, यह अभी भी अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर ₹3,415 से करीब 36% नीचे है।

कंपनी के पास ऑर्डर कंपनी को पहला ऑर्डर मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड से मिला है, जो कि अडानी पावर की सब्सिडियरी है। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू ₹515 करोड़ बताई गई है। इसके तहत मिर्जापुर फेज-I के 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए स्टीम जनरेटर (SG) और स्टीम टर्बाइन जनरेटर (STG) की एरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट का काम शामिल है। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए तकनीकी रूप से भी अहम माना जा रहा है।

दूसरा ऑर्डर महान एनर्जेन लिमिटेड से मिला है, जिसकी कीमत करीब ₹490 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट महान फेज-III के 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें भी स्टीम जनरेटर और स्टीम टर्बाइन जनरेटर के साथ उनके सहायक उपकरणों की एरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है। साथ ही परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट के लिए मैनपावर सपोर्ट भी कंपनी ही देगी।