कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिले ₹1000 करोड़ के दो बड़े ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट
शेयरों में इस तेजी के पीछे एक अच्छी खबर है। दरअसल, कंपनी ने लगभग ₹1000 करोड़ के दो बड़े ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। इसके बाद आज बाजार खुलते ही निवेशकों में उत्साह दिखा और स्टॉक में खरीदारी बढ़ गई।
Power Mech Projects Limited Share: इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों में आज बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 5% से ज्यादा उछल गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक अच्छी खबर है। दरअसल, कंपनी ने लगभग ₹1000 करोड़ के दो बड़े ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। इसके बाद आज बाजार खुलते ही निवेशकों में उत्साह दिखा और स्टॉक में खरीदारी बढ़ गई। फिलहाल शेयर करीब 4.65% यानी ₹97 की तेजी के साथ ₹2,182 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि, यह अभी भी अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर ₹3,415 से करीब 36% नीचे है।
कंपनी के पास ऑर्डर
कंपनी को पहला ऑर्डर मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड से मिला है, जो कि अडानी पावर की सब्सिडियरी है। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू ₹515 करोड़ बताई गई है। इसके तहत मिर्जापुर फेज-I के 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए स्टीम जनरेटर (SG) और स्टीम टर्बाइन जनरेटर (STG) की एरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट का काम शामिल है। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए तकनीकी रूप से भी अहम माना जा रहा है।
दूसरा ऑर्डर महान एनर्जेन लिमिटेड से मिला है, जिसकी कीमत करीब ₹490 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट महान फेज-III के 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें भी स्टीम जनरेटर और स्टीम टर्बाइन जनरेटर के साथ उनके सहायक उपकरणों की एरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है। साथ ही परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट के लिए मैनपावर सपोर्ट भी कंपनी ही देगी।
क्या है डिटेल
कंपनी के मुताबिक, दोनों प्रोजेक्ट्स को ‘नोटिस टू प्रोसीड’ मिलने के बाद एरेक्शन शुरू होने की तारीख से 36 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी अगले तीन साल तक इन प्रोजेक्ट्स से कंपनी को मजबूत ऑर्डर बुक और स्थिर रेवेन्यू फ्लो मिलने की उम्मीद है। पावर सेक्टर में बड़े अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में काम मिलना कंपनी की तकनीकी क्षमता और भरोसे को दर्शाता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े ऑर्डर मिलने से कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत होगी, जिससे आने वाले क्वार्टरों में राजस्व और मुनाफे पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक अभी भी अपने 52 हफ्ते के हाई से काफी नीचे है, जिससे इसमें रिकवरी की गुंजाइश बनी हुई है। कुल मिलाकर, आज की तेजी ने पावर मेक के शेयरों को फिर से चर्चा में ला दिया है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें