अडानी की कंपनी से मिला 370 करोड़ रुपये का काम, 1186% चढ़ चुके हैं कंपनी के शेयर

सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी पावर मेक प्रोजेक्ट्स को अडानी पावर की सहायक कंपनी महान एनर्जेन लिमिटेड 370.84 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। पावर मेक प्रोजेक्ट्स के शेयर 5 साल में 1186% उछल गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 04:39 PM
सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पावर मेक प्रोजेक्ट्स को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 370.84 करोड़ रुपये है। पावर मेक प्रोजेक्ट्स को यह ऑर्डर अडानी पावर की सहायक कंपनी महान एनर्जेन लिमिटेड (MEL) से मिला है। पावर मेक प्रोजेक्ट्स को यह ऑर्डर मध्य प्रदेश में अडानी की कंपनी के आने वाले थर्मल पावर प्लांट में सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क्स से मिला है। पावर मेक प्रोजेक्ट्स के शेयरों में पिछले पांच साल में 1100 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
पावर मेक प्रोजेक्ट्स को अडानी पावर की सहायक कंपनी महान एनर्जेन लिमिटेड से जो ऑर्डर मिला है, उसमें मध्य प्रदेश के सिंगरौली में महान फेज-III प्रोजेक्ट में BTG यूनिट्स 1 और 2 के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन, प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल स्टील का इंस्टॉलेशन, मेन पावरहाउस, सेंट्रल कंट्रोल बिल्डिंग, ESP, FGD, लाइमस्टोन हैंडलिंग सिस्टम, स्विचयार्ड और दूसरे संबंधित काम शामिल हैं। यह एक डोमेस्टिक ऑर्डर है और इसे 30 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

5 साल में 1186% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
पावर मेक प्रोजेक्ट्स (Power Mech Projects) के शेयरों में पिछले पांच साल में गजब की तेजी आई है। पावर मेक प्रोजेक्ट्स के शेयर 5 साल में 1186 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 28 अगस्त 2020 को 234.53 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 अगस्त 2025 को 3016.30 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले तीन साल का देखें तो पावर मेक प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 332 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में करीब 11 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। पिछले छह महीने में पावर मेक प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 67 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पावर मेक प्रोजेक्ट्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3572.68 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1698.85 रुपये है।

