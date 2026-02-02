Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Power grid share surge after PSU power company raises FY26 capex guidance to 32000 crore rs
शानदार तिमाही नतीजे, कारोबारी अपडेट...8% उछल गया पावर सेक्टर का यह शेयर



संक्षेप:



Feb 02, 2026 06:53 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Power grid share price: शानदार तिमाही नतीजे और कारोबार से जुड़े अपडेट के बाद पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी-पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) के शेयर में सोमवार को तूफानी तेजी आई। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कंपनी के शेयर 8 पर्सेंट चढ़कर 271.20 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। शेयर 7.61% बढ़कर 270.15 रुपये पर बंद हुआ।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

दिसंबर 2025 तिमाही में पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट आठ प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,185 करोड़ रुपये रहा। आय में बढ़ोतरी के कारण कंपनी के मुनाफे में यह सुधार दर्ज किया गया है। इसी तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय 12,599 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है।

पावरग्रिड ने बताया कि उसके निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 3.25 रुपये के दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। यह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले दिए गए 4.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम डिविडेंड के अतिरिक्त है। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष के लिए कुल अंतरिम डिविडेंड 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 7.75 रुपये हो गया है।

कंपनी के कारोबारी अपडेट

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी POWERGRID Khavda II-C ट्रांसमिशन लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा पावर स्टेशन में 4.5 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (RE) के इंजेक्शन की निकासी के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कमीशन कर दिया है। यह प्रोजेक्ट फेज-II, पार्ट-C के अंतर्गत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) के माध्यम से हासिल किया गया था, जो 31 जनवरी 2026 से पूरी तरह चालू हो गया है और 2 फरवरी 2026 को कमर्शियल ऑपरेशन की अधिसूचना (DOCO) प्राप्त हुई है।

कंपनी ने कैपेक्स को बढ़ाया

कंपनी ने FY26 के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) गाइडेंस को पहले के ₹28,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹32,000 करोड़ कर दिया है, जबकि कैपिटलाइजेशन गाइडेंस को ₹20,000 करोड़ से ₹22,000 करोड़ किया गया है।

