Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़power finance corporation board approves merger with rec acquires 52 percent above stake in rec
NBFC कंपनी का वजूद होगा खत्म, इस विलय प्रस्ताव को बोर्ड से मिली मंजूरी

NBFC कंपनी का वजूद होगा खत्म, इस विलय प्रस्ताव को बोर्ड से मिली मंजूरी

संक्षेप:

PFC और आरईसी के विलय को लेकर निदेशक मंडल की यह मंजूरी रविवार को केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के बाद आई है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी कंपनियों के पुनर्गठन का संकेत दिया था।

Feb 06, 2026 06:24 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) के निदेशक मंडल ने आरईसी लिमिटेड में 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निदेशक मंडल ने शुक्रवार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आरईसी लिमिटेड का विलय कराने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इस विलय के बाद भी पीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 'सरकारी कंपनी' बनी रहेगी। पीएफसी और आरईसी के विलय को लेकर निदेशक मंडल की यह मंजूरी रविवार को केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के बाद आई है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी कंपनियों के पुनर्गठन का संकेत दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वित्त मंत्री ने क्या कहा था?

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था-विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी के लिए स्पष्ट ऋण वितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लक्ष्य तय किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी कंपनियों का पैमाना बढ़ाने और दक्षता सुधारने के लिए पहले कदम के तौर पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। इसके बाद अब

क्या कहा कंपनी ने?

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा-निदेशक मंडल ने बजट घोषणा का संज्ञान लेते हुए पीएफसी और आरईसी के विलय के रूप में पुनर्गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह विलय इस शर्त के साथ होगा कि विलय के बाद भी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, कंपनी अधिनियम 2013 और अन्य लागू कानूनों के तहत सरकारी कंपनी बनी रहे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के तहत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आरईसी में सरकार की 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण 14,500 करोड़ रुपये में किया था। इसके बाद से ही आरईसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की सब्सिडयरी कंपनी के रूप में काम करती रही है।

शेयर का परफॉर्मेंस

शुक्रवार को, BSE पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर 1.01% बढ़कर ₹419.20 प्रति शेयर पर बंद हुए। वहीं, आरईसी लिमिटेड के शेयर 2.51% गिरकर ₹372.50 प्रति शेयर पर बंद हुए।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,