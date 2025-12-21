Hindustan Hindi News
न अडानी, न टाटा; इस पावर कंपनी पर दिल खोल कर पैसे लगा रहे विदेशी निवेशक, रॉकेट बना भाव

संक्षेप:

जब ज्यादातर एनर्जी शेयरों से निवेशक दूरी बना रहे हैं, उसी समय FIIs ने इस कंपनी में जमकर खरीदारी की है। बता दें कि कंपनी के शेयर शुक्रवार को 2% चढ़कर 18552.65 रुपये पर बंद हुए।

Dec 21, 2025 06:14 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Hitachi Energy Share: भारतीय एनर्जी सेक्टर बीते एक साल से दबाव में है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स करीब 3.3% गिर चुका है। इसके बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs एक खास एनर्जी स्टॉक में लगातार पैसा लगा रहे हैं और वह स्टॉक है- हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। हैरानी की बात यह है कि जब ज्यादातर एनर्जी शेयरों से निवेशक दूरी बना रहे हैं, उसी समय FIIs ने इस कंपनी में जमकर खरीदारी की है। बता दें कि कंपनी के शेयर शुक्रवार को 2% चढ़कर 18552.65 रुपये पर बंद हुए।

क्या है डिटेल

जुलाई–सितंबर तिमाही (Q2FY26) में FIIs ने हिताची एनर्जी में अपनी हिस्सेदारी 2.48 प्रतिशत बढ़ाकर 9.7% कर ली, जबकि एक साल पहले यह सिर्फ 5.1% थी। दिलचस्प बात यह रही कि जिस दौरान FIIs खरीद रहे थे, उस वक्त शेयर की कीमत गिर रही थी। तिमाही की शुरुआत में शेयर करीब ₹20,000 पर था, जो अंत तक ₹18,000 के आसपास आ गया। बाद में शेयर में रिकवरी आई, जिससे साफ है कि FIIs ने गिरावट में सही समय पर दांव लगाया।

कंपनी का कारोबार

निवेशकों की दिलचस्पी की बड़ी वजह कंपनी का बिजनेस मॉडल माना जा रहा है। हिताची एनर्जी ग्रिड ऑटोमेशन, एनर्जी स्टोरेज और हाई-वोल्टेज टेक्नोलॉजी जैसे अहम क्षेत्रों में काम करती है। यह डिस्कॉम्स को ट्रांसमिशन नेटवर्क मैनेज करने के लिए डिजिटल और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देती है। इसके अलावा कंपनी पावर ट्रांसफॉर्मर, ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर और HVDC जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी में मजबूत पकड़ रखती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते इस्तेमाल में अहम भूमिका निभाती है।

कंपनी का ऑर्डर बुक

कंपनी के ऑर्डर बुक और नतीजे भी इसकी ताकत दिखाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े ऑर्डर 40% YoY, जबकि रेलवे और मेट्रो सेगमेंट 61% YoY बढ़ा है। एक्सपोर्ट ऑर्डर भी 59% बढ़े हैं। वित्तीय मोर्चे पर Q2FY26 में कंपनी का मुनाफा ₹52 करोड़ से बढ़कर ₹264 करोड़ हो गया, यानी 406% की जबरदस्त ग्रोथ। हालांकि, शेयर का P/E करीब 113 गुना है, जो काफी महंगा माना जाता है। लंबे प्रोजेक्ट, पॉलिसी बदलाव और कच्चे माल की कीमतें जोखिम हैं, इसलिए ऊंचे वैल्यूएशन पर जरा सी चूक शेयर में तेज गिरावट भी ला सकती है।

