बैंक एफडी में पैसा लगाने से पहले रुकिए! पोस्ट ऑफिस दे रहा ज्यादा ब्याज, जानिए कहां मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

Post Office Saving Scheme: अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो बैंक में पैसा जमा करने से पहले एक बार पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम जरूर देख लें। सरकार ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर अब भी 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है, जो कई बड़े बैंकों की एफडी की तुलना में अधिक है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर कितना मिल रहा है इंटरेस्ट? पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एक साल, 2 साल, 3 साल और पांच साल के पीरियड के लिए है। टाइम डिपॉजिट में 1 साल की जमा पर 6.9 प्रतिशत, 2 साल पर 7 प्रतिशत, 3 साल पर 7.1 प्रतिशत और 5 साल की जमा पर सबसे ज्यादा 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने 30 जून 2026 को जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों का ऐलान किया जिसमें स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर मिलने वाला सालाना इंटरेस्ट रेट 1 साल - 6.9 प्रतिशत

2 साल - 7 प्रतिशत

3 साल - 7.1 प्रतिशत

5 साल - 7.5 प्रतिशत

एफडी पर कहां मिल रहा है ज्यादा इंटरेस्ट - बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट? 1. अगर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की तुलना देश के बड़े बैंकों से करें, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 5 साल की एफडी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 6.05 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक 6.15 प्रतिशत, आईसीआईसीआई बैंक 6.5 प्रतिशत और पंजाब नेशलन बैंक (PNB) 6 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। यानी समान पीरियड में पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट पर इन बैंकों से बेहतर रिटर्न मिल रहा है।

2. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की ब्याज दरें हर पीरियड में कई बड़े बैंकों की एफडी से अधिक हैं। 1 साल की जमा पर पोस्ट ऑफिस 6.9 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। वहीं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सभी 6.25 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं।

3. दो साल के पीरियड पर पोस्ट ऑफिस 7 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। वहीं एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 6.45 प्रतिशत तथा पीएनबी 6.3 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं।

4. तीन साल की जमा पर पोस्ट ऑफिस 7.1 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है। इसके मुकाबले एसबीआई 6.3 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 6.5 प्रतिशत और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी 6.35 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं।

कैसे मिलता है ब्याज? पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में ब्याज का कैलकुलेशन तिमाही आधार पर किया जाता है। ये इंटरेस्ट हर साल खाते में जमा किया जाता है। ये पूरा पैसा मैच्योरिटी पर दिया जाता है। इस स्कीम में कोई भी वयस्क अकेले या अधिकतम तीन लोगों के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता है। नाबालिग की ओर से अभिभावक भी अकाउंट खोल सकते हैं। वहीं 10 साल या उससे अधिक उम्र का बच्चा अपने नाम से भी टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है।