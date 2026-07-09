हर तीन महीने में चाहिए 50,000 रुपये की पक्की कमाई? पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में लगाएं पैसा

रिटायरमेंट के बाद हर महीने या हर तीन महीने नियमित इनकम चाहते हैं? तो यह सरकारी योजना आपके काम आ सकती है। सरकार की सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश करके बुजुर्ग बिना किसी बाजार जोखिम के तय ब्याज कमा सकते हैं। अगर आपका टारगेट हर तिमाही में 50,000 रुपये तक की इनकम का है तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपके काम आ सकती है।

सरकारी स्कीम आएगी काम सरकार ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका फायदा सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों को मिलेगा। इस योजना पर फिलहाल 8.2 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है, जो छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज दर है।

एससीएसएस सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई सरकारी योजना है। इसका मकसद रिटायरमेंट के बाद उन्हें नियमित और सेफ इनकम का ऑप्शन देना है। इस योजना में मिलने वाला ब्याज हर तीन महीने में निवेशक के खाते में जमा किया जाता है।

हर तीन महीने में मिलेंगे 50,000 रुपये अगर कोई सीनियर सिटीजन हर तिमाही 50,000 रुपये ब्याज के रूप में पाना चाहता है, तो उसे करीब 24.40 लाख रुपये निवेश करने होंगे। 50,000 रुपये प्रति तिमाही के हिसाब से सालभर में 2 लाख रुपये ब्याज की जरूरत होगी। 8.2 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर के अनुसार करीब 24.40 लाख रुपये का निवेश इस इनकम को हासिल कर सकता है। हालांकि, ब्याज पर लागू इनकम टैक्स नियमों के अनुसार टैक्स देना पड़ सकता है।

इस योजना में कम से कम 1,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है। वहीं, एक व्यक्ति अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा कर सकता है। पति-पत्नी दोनों, अगर पात्र हैं, तो अलग-अलग खाते खोलकर 30-30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। वह ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं।