मुख्य बातें

डाकघर बचत खाता (Post Office Savings Account) में पैसा जमा करने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (POSB) के नियमों और प्रक्रियाओं को लेकर नया CBS मैनुअल 2026 (CBS Manual 2026) जारी किया है। इसमें खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने, निष्क्रिय खाते, अकाउंट ट्रांसफर, समय से पहले खाता बंद कराने, खाताधारक की मृत्यु के बाद क्लेम और कैश निकासी पर TDS जैसे अहम पहलुओं को एक जगह शामिल किया गया है।

डाक विभाग ने ये निर्देश 17 नवंबर 2026 को SB Order No. 13/2026 के तहत जारी किए हैं। नया मैनुअल फरवरी 2022 के पुराने एडिशन की जगह लेगा। इसका मकसद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक से जुड़े नियमों को ज्यादा व्यवस्थित करना और ग्राहकों के लिए लेनदेन की प्रक्रिया आसान बनाना है। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट या कोई अन्य बचत खाता है, तो इन छह बातों को समझना जरूरी है।

1- सेविंग्स अकाउंट में ₹500 न्यूनतम बैलेंस का नियम

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस का नियम महत्वपूर्ण है। सामान्य सेविंग्स अकाउंट में कम से कम ₹500 बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। इसलिए ग्राहकों को समय-समय पर अपने खाते का बैलेंस चेक करते रहना चाहिए, ताकि न्यूनतम राशि से जुड़ी शर्तों का पालन हो सके।

2- लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया तो खाता हो सकता है निष्क्रिय

अगर कोई खाताधारक लंबे समय तक अपने पोस्ट ऑफिस खाते में लेनदेन नहीं करता है, तो खाता निष्क्रिय यानी Dormant हो सकता है। ऐसे खातों को दोबारा सक्रिय कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। इसलिए जिन लोगों ने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया है, लेकिन लंबे समय से उसका इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें अपनी अकाउंट स्थिति जरूर जांचनी चाहिए।

3- खाता ट्रांसफर कराने पर लग सकता है शुल्क

अगर आप अपना पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट एक डाकघर से दूसरे डाकघर में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया और लागू शुल्क की जानकारी लेना जरूरी है। नए मैनुअल में अकाउंट ट्रांसफर से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है। ट्रांसफर कराने से पहले संबंधित पोस्ट ऑफिस से लागू शुल्क और जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि कर लें।

4- समय से पहले खाता बंद कराने के नियम समझें

पोस्ट ऑफिस की कुछ बचत योजनाओं में मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने या खाता बंद कराने पर पाबंदियां और शर्तें लागू होती हैं। अलग-अलग योजनाओं के लिए समय से पहले खाता बंद कराने के नियम भी अलग हो सकते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि किस योजना में कितने समय बाद पैसा निकाला जा सकता है और समय से पहले खाता बंद कराने पर क्या शर्तें लागू होंगी।

5- खाताधारक की मृत्यु के बाद क्लेम की प्रक्रिया

पोस्ट ऑफिस खाते के खाताधारक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों या नॉमिनी को जमा रकम हासिल करने के लिए क्लेम करना पड़ता है। नए मैनुअल में ऐसे मामलों में दावा निपटाने की प्रक्रिया और जरूरी औपचारिकताओं को शामिल किया गया है। ग्राहकों को सलाह है कि वे अपने खाते में नॉमिनी की जानकारी अपडेट रखें। इससे भविष्य में परिवार के सदस्यों को पैसा हासिल करने में होने वाली परेशानियां कम हो सकती हैं।

6- कैश निकासी पर TDS के नियम भी समझें

पोस्ट ऑफिस खाते से बड़ी रकम नकद निकालने वालों के लिए TDS (Tax Deducted at Source) से जुड़े नियम भी महत्वपूर्ण हैं। मैनुअल में कैश निकासी पर TDS से संबंधित प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। हालांकि, हर नकद निकासी पर TDS नहीं कटता। यह निर्धारित सीमा, खाताधारक की स्थिति और आयकर नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए बड़ी रकम निकालने से पहले लागू नियमों की जानकारी जरूर लें।

नए मैनुअल में क्या-क्या शामिल है?

POSB CBS Manual 2026 को दो हिस्सों में बांटा गया है। इसके पहले हिस्से में 22 चैप्टर हैं, जिनमें खातों के संचालन और उनसे जुड़े नियमों की जानकारी दी गई है। दूसरे हिस्से में 29 परिशिष्ट (Appendices) हैं। इनमें e-KYC, PAN वेरिफिकेशन, NEFT/RTGS और TDS जैसी प्रक्रियाओं का विवरण शामिल है।

यह मैनुअल 31 मार्च 2026 तक जारी निर्देशों को समाहित करता है। इसका मतलब है कि इसके बाद जारी हुए नए आदेश या बदलाव इसमें शामिल होना जरूरी नहीं है। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव और अन्य अपडेट वित्त मंत्रालय की ओर से अलग से जारी किए जाते हैं। इसलिए ग्राहकों को ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी देखते रहना चाहिए।

पोस्ट ऑफिस खाताधारक अभी क्या करें?