7.7% ब्याज, 1000 रुपये से शुरुआत, कमाल की है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम
आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत NSC में किए गए निवेश पर ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। इस योजना की लॉक-इन अवधि 5 साल की होती है और फिलहाल इस पर 7.7% सालाना ब्याज दर मिल रही है।
NSC Scheme: पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें निवेशकों को 7 पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न मिलता है। उदाहरण के लिए पब्लिक प्रोविडेंड फंड यानी पीपीएफ योजना की ब्याज दर 7.1% है। इसी तरह, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) योजना की ब्याज दर फिलहाल 7.7% सालाना है।
योजना के बारे में
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना को देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से शुरू किया जा सकता है। यह योजना खासतौर पर कम और मध्यम आय वर्ग के निवेशकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत NSC में किए गए निवेश पर ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। इस योजना की लॉक-इन अवधि 5 साल की होती है और फिलहाल इस पर 7.7% सालाना ब्याज दर मिल रही है। इस योजना में न्यूनतम निवेश ₹1000 से किया जा सकता है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसके साथ ही, NSC पर TDS नहीं कटता, जो इसे और आकर्षक बनाता है।
लोन लेने के लिए जरूरी
NSC सर्टिफिकेट का उपयोग बैंकों और NBFC से लोन लेने के लिए कोलैटरल के रूप में किया जा सकता है। यह जरूरत पड़ने पर निवेश को तोड़े बिना लिक्विडिटी प्रदान करता है। निवेशक अपनी मृत्यु की स्थिति में लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के किसी सदस्य, जिसमें नाबालिग भी शामिल है, को नॉमिनेट कर सकते हैं।
NSC सभी पोस्ट ऑफिस शाखाओं में उपलब्ध है और इसे एक शाखा या व्यक्ति से दूसरे में (बिना किसी परेशानी के) ट्रांसफर किया जा सकता है। आपका NSC निवेश 5 साल में मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी पर ब्याज सहित पूरी राशि निवेशक को भुगतान की जाती है।