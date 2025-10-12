Hindustan Hindi News
गजब की है यह सरकारी सेविंग्स स्कीम, यहां मिलता है 7.70% का ब्याज; साथ में ₹1.50 लाख तक की टैक्स छूट भी

जमा पूंजी को सुरक्षित निवेश करके बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम एक शानदार ऑप्शन है। यह योजना न सिर्फ भरोसेमंद है बल्कि इसमें मिलने वाला रिटर्न भी बढ़िया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 10:06 AM
अगर आप भी अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित जगह पर लगाकर बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है। सरकार की गारंटी वाली यह योजना न सिर्फ भरोसेमंद है बल्कि इसमें मिलने वाला रिटर्न भी बढ़िया है। फिलहाल NSC पर 7.70 पर्सेंट का सालाना ब्याज मिल रहा है जो कि कई बैंकों के एक साल की FD रेट से ज्यादा है। बता दें कि पूरी रकम आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलती है।

1,000 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत

इस स्कीम में निवेश की शुरुआत सिर्फ 1,000 रुपये से की जा सकती है। इसके बाद 100 रुपये के गुणक में रकम बढ़ाई जा सकती है। इनवेस्ट की कोई अपर लिमिट नहीं है यानी आप जितना चाहें उतना पैसा लगा सकते हैं। बता दें कि NSC में सिंगल के साथ ज्वाइंट खाता भी खोला जा सकता है। इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस में आसानी से शुरू किया जा सकता है।

1.50 लाख रुपये तक की टैक्स बचत

टैक्स सेविंग के लिहाज से भी यह स्कीम फायदेमंद है। बता दें कि NSC में किया गया निवेश Income Tax Act की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र है जिससे आप सालाना 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। ब्याज पर भले ही टैक्स लागू होता है लेकिन इस पर TDS नहीं काटा जाता। यानी पूरी ब्याज राशि आपको मैच्योरिटी पर एकमुश्त मिलती है।

