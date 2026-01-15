जबरदस्त है पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम, PPF से भी ज्यादा मिलता है ब्याज
Post Office Monthly Income Scheme: पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में निवेश पर ब्याज पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के मुकाबले ज्यादा मिलता है। हालांकि, पीपीएफ स्कीम का लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है।
Post Office Monthly Income Scheme: वैसे तो पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी स्कीम हैं जिनमें निवेश पर बिना रिस्क के तगड़ा रिटर्न मिलता है। इनमें भी एक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है। इस स्कीम में निवेश पर ब्याज पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के मुकाबले ज्यादा मिलता है। आइए स्कीम के बारे में डिटेल जान लेते हैं।
स्कीम के बारे में
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो यह 5 साल की अवधि के लिए है। इस स्कीम में सिंगल अकाउंट होल्डर का कम से कम निवेश 1500 रुपये और अधिकतम ₹ 4,50,00 है। जॉइंट अकाउंट मे निवेश की न्यूनतम राशि ₹ 1500 है और अधिकतम ₹ 9,00,000 है। वहीं, माइनर अकाउंट होल्डर में निवेश की न्यूनतम राशि ₹1500 और अधिकतम ₹3,00,000 है।
किस अवधि के लिए क्या है ब्याज दर?
1 साल की अवधि के लिए ब्याज दर: 5.50%
2 साल की अवधि के लिए ब्याज दर: 5.50%
3 साल की अवधि के लिए ब्याज दर: 5.50%
5 साल की अवधि के लिए ब्याज दर: 7.6%
कहने का मतलब है कि 5 साल की अवधि के लिए ब्याज दर 7.6% है। यह पीपीएफ के 7.1% से कहीं ज्यादा है। हालांकि, पीपीएफ स्कीम का लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है।
स्कीम के तहत अकाउंट खोलने के लिए ये है स्टेप-
सबसे पहले, आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास यह अकाउंट नहीं है तो इसे ओपन कराएं। अपने पोस्ट ऑफिस से एप्लीकेशन फॉर्म लें। इसके बाद फॉर्म भरें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ पोस्ट ऑफिस में जमा करें। आपको वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे।
इसके अलावा नॉमिनी (अगर कोई हो) का नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर बताएं। कैश या चेक के जरिए शुरुआती डिपॉजिट कम से कम 1000 रुपये करें। डॉक्युमेंट में सरकार द्वारा जारी ID की कॉपी जैसे पासपोर्ट / वोटर ID कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार, आदि की जरूरत लगेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी ID या हाल के यूटिलिटी बिल और पासपोर्ट साइज़ फोटो की जरूरत लगेगी।