Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Post Office monthly income scheme interest rate is high from ppf investment and other detail here
जबरदस्त है पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम, PPF से भी ज्यादा मिलता है ब्याज

जबरदस्त है पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम, PPF से भी ज्यादा मिलता है ब्याज

संक्षेप:

Post Office Monthly Income Scheme: पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में निवेश पर ब्याज पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के मुकाबले ज्यादा मिलता है। हालांकि, पीपीएफ स्कीम का लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है।

Jan 15, 2026 09:11 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Post Office Monthly Income Scheme: वैसे तो पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी स्कीम हैं जिनमें निवेश पर बिना रिस्क के तगड़ा रिटर्न मिलता है। इनमें भी एक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है। इस स्कीम में निवेश पर ब्याज पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के मुकाबले ज्यादा मिलता है। आइए स्कीम के बारे में डिटेल जान लेते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्कीम के बारे में

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो यह 5 साल की अवधि के लिए है। इस स्कीम में सिंगल अकाउंट होल्डर का कम से कम निवेश 1500 रुपये और अधिकतम ₹ 4,50,00 है। जॉइंट अकाउंट मे निवेश की न्यूनतम राशि ₹ 1500 है और अधिकतम ₹ 9,00,000 है। वहीं, माइनर अकाउंट होल्डर में निवेश की न्यूनतम राशि ₹1500 और अधिकतम ₹3,00,000 है।

किस अवधि के लिए क्या है ब्याज दर?

1 साल की अवधि के लिए ब्याज दर: 5.50%

2 साल की अवधि के लिए ब्याज दर: 5.50%

3 साल की अवधि के लिए ब्याज दर: 5.50%

5 साल की अवधि के लिए ब्याज दर: 7.6%

कहने का मतलब है कि 5 साल की अवधि के लिए ब्याज दर 7.6% है। यह पीपीएफ के 7.1% से कहीं ज्यादा है। हालांकि, पीपीएफ स्कीम का लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है।

स्कीम के तहत अकाउंट खोलने के लिए ये है स्टेप-

सबसे पहले, आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास यह अकाउंट नहीं है तो इसे ओपन कराएं। अपने पोस्ट ऑफिस से एप्लीकेशन फॉर्म लें। इसके बाद फॉर्म भरें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ पोस्ट ऑफिस में जमा करें। आपको वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे।

इसके अलावा नॉमिनी (अगर कोई हो) का नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर बताएं। कैश या चेक के जरिए शुरुआती डिपॉजिट कम से कम 1000 रुपये करें। डॉक्युमेंट में सरकार द्वारा जारी ID की कॉपी जैसे पासपोर्ट / वोटर ID कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार, आदि की जरूरत लगेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी ID या हाल के यूटिलिटी बिल और पासपोर्ट साइज़ फोटो की जरूरत लगेगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।