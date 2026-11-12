Post Office FD में ₹1 लाख जमा करने पर मिलेगा बंपर फायदा! समझें 1 से 5 साल का गणित

मुख्य बातें

Post Office Time Deposit: अगर आप शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर सुरक्षित और तय रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम आपके लिए एक विकल्प हो सकती है। इसे आमतौर पर पोस्ट ऑफिस FD भी कहा जाता है। इस योजना में आपको एकमुश्त रकम जमा करनी होती है और तय अवधि पूरी होने पर मूलधन के साथ ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में निवेश के लिए 1, 2, 3 और 5 साल की अवधि उपलब्ध है। लेकिन, अगर आप इसमें ₹1 लाख जमा करते हैं, तो अलग-अलग अवधि पूरी होने पर आपके हाथ में कितनी रकम आएगी? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर कितनी ब्याज दर?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर निवेश की अवधि के हिसाब से अलग-अलग है।

TD टेन्योर सालाना ब्याज दर 1 साल 6.90% 2 साल 7.00% 3 साल 7.10% 5 साल 7.50%

इन 4 विकल्पों में 5 साल की डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा 7.5% सालाना ब्याज मिलता है। इस योजना में ब्याज की कैलकुलेशन तिमाही आधार पर की जाती है और इसे सालाना खाते में जोड़ा जाता है।

₹1 लाख जमा करने पर कितना मिलेगा?

मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में एक बार ₹1 लाख का निवेश करते हैं। नीचे दिए गए आंकड़े अलग-अलग अवधि और मौजूदा ब्याज दरों के आधार पर अनुमानित हैं।

1 साल के लिए निवेश

अगर आप ₹1 लाख को एक साल के लिए 6.9% ब्याज दर पर जमा करते हैं, तो आपको करीब ₹7,081 का ब्याज मिल सकता है।

मैच्योरिटी पर कुल रकम:- ₹1,07,081

2 साल के लिए निवेश

दो साल की अवधि के लिए ब्याज दर 7% है। इस अवधि में ₹1 लाख के निवेश पर करीब ₹14,888 का ब्याज मिल सकता है।

मैच्योरिटी पर कुल रकम:- ₹1,14,888

3 साल के लिए निवेश

तीन साल की टाइम डिपॉजिट पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। ₹1 लाख के एकमुश्त निवेश पर अनुमानित ब्याज करीब ₹23,508 हो सकता है।

मैच्योरिटी पर कुल रकम:- ₹1,23,508

5 साल के लिए निवेश पर सबसे ज्यादा रिटर्न

अगर आप ₹1 लाख को 5 साल के लिए जमा करते हैं, तो आपको 7.5% सालाना ब्याज मिलता है। इस अवधि में आपके निवेश पर अनुमानित ₹44,995 का ब्याज मिल सकता है।

मैच्योरिटी पर कुल रकम:- ₹1,44,995

एक नजर में ₹1 लाख का पूरा हिसाब

अवधि ब्याज दर अनुमानित ब्याज मैच्योरिटी रकम 1 साल 6.9% ₹7,081 ₹1,07,081 2 साल 7.0% ₹14,888 ₹1,14,888 3 साल 7.1% ₹23,508 ₹1,23,508 5 साल 7.5% ₹44,995 ₹1,44,995

नोट:- मैच्योरिटी रकम ब्याज के कैलकुलेशन और कंपाउंडिंग के आधार पर अनुमानित है। निवेश से पहले संबंधित पोस्ट ऑफिस से लागू नियम और दरों की जानकारी जरूर जांच लें।

क्या 5 साल की पोस्ट ऑफिस TD में टैक्स छूट मिलती है?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के सभी विकल्पों में टैक्स छूट एक जैसी नहीं है। 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिल सकता है। एक वित्त वर्ष में पात्र निवेशों पर कुल मिलाकर अधिकतम ₹1.5 लाख तक की कटौती का प्रावधान है। हालांकि, यह लाभ आमतौर पर पुराने टैक्स रिजीम को चुनने वाले करदाताओं के लिए उपलब्ध होता है। नई टैक्स व्यवस्था में 80C समेत कई रेगुलर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि टाइम डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है। इसलिए इसे पूरी तरह टैक्स-फ्री निवेश नहीं माना जाना चाहिए।

मैच्योरिटी के बाद अवधि बढ़ा सकते हैं?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की अवधि पूरी होने के बाद इसे बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी होता है।

1 साल की TD:- मैच्योरिटी के 6 महीने के अंदर विस्तार का अनुरोध

2 साल की TD:- मैच्योरिटी के 12 महीने के अंदर आवेदन

3 और 5 साल की TD:- मैच्योरिटी के 18 महीने के अंदर अनुरोध

इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस में आवेदन फॉर्म और पासबुक जमा करनी होती है। निवेशक चाहें तो खाता खोलते समय भी विस्तार से जुड़ा अनुरोध कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अवधि बढ़ाने पर मैच्योरिटी की तारीख पर लागू ब्याज दर पूरे विस्तारित कार्यकाल के लिए लागू हो सकती है।

किस अवधि का विकल्प चुनना बेहतर?

अगर आपको कम समय में अपनी रकम की जरूरत पड़ सकती है, तो 1 या 2 साल का विकल्प आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर हो सकता है। वहीं, लंबे समय तक पैसा अलग रख सकते हैं, तो 5 साल की TD सबसे ज्यादा ब्याज दर देती है। हालांकि, सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर लंबी अवधि चुनना सही नहीं है। निवेश से पहले अपनी वित्तीय जरूरत, पैसे की उपलब्धता और टैक्स स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकती है, जो बाजार के जोखिम से बचते हुए तय ब्याज दर पर निवेश करना चाहते हैं। मौजूदा दरों पर ₹1 लाख का निवेश 5 साल में अनुमानित रूप से ₹1.44 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन निवेश का फैसला करने से पहले यह जरूर देखें कि आपको पैसे की जरूरत कब पड़ सकती है और उस समय अन्य निवेश विकल्पों पर कितना रिटर्न मिल रहा है।