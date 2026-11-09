पोस्ट ऑफिस ATM से पैसे निकालने का नियम बदला? जानें डेली लिमिट और चार्ज
मुख्य बातें
- पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम धारक एक दिन में ATM से अधिकतम ₹25,000 निकाल सकते हैं, जबकि एक ट्रांजैक्शन की लिमिट ₹10,000 है
- खाते में ₹500 का न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी है
- आइए पोस्ट ऑफिस और दूसरे बैंकों के ATM पर मिलने वाले फ्री ट्रांजैक्शन, अतिरिक्त शुल्क और मिनिमम बैलेंस से जुड़े सभी नियम जानते हैं
Post Office Savings Account ATM Withdrawal Limit: अगर आपका भी POSA (Post Office Savings Account) है, तो ATM से पैसे निकालने से पहले कुछ जरूरी नियम जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में ATM की सुविधा तो मिलती है, लेकिन इससे पैसे निकालने की एक डेली लिमिट तय है। आप एक दिन में अधिकतम ₹25,000 निकाल सकते हैं, जबकि एक बार में ₹10,000 से ज्यादा कैश नहीं निकाल पाएंगे। आइए जानते हैं कि इसके अलावा महीने में कितनी बार ATM से फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और लिमिट खत्म होने के बाद कितना चार्ज देना होगा?
पोस्ट ऑफिस ATM से 1 दिन में कितने पैसे निकाल सकते हैं?
डाक विभाग (Department of Posts) के नियमों के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Savings Account) के ATM कार्ड से एक दिन में अधिकतम ₹25,000 कैश निकाला जा सकता है। हालांकि, यहां एक और महत्वपूर्ण शर्त है।
- डेली विड्रॉल लिमिट: 25,000
- एक ट्रांजैक्शन की लिमिट: 10,000
- न्यूनतम बैलेंस: 500
इसका मतलब है कि अगर आपको एक दिन में ₹25,000 कैश निकालने हैं, तो आपको अलग-अलग ट्रांजैक्शन करने होंगे। उदाहरण के लिए आप पहले ₹10,000, फिर ₹10,000 और तीसरी बार ₹5,000 निकाल सकते हैं। लेकिन, ध्यान रखें कि ATM से पैसे निकालने के बाद आपके खाते में कम से कम ₹500 का बैलेंस बचना चाहिए, यानी खाते में उपलब्ध बैलेंस से ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश करने पर ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो सकता है।
पोस्ट ऑफिस ATM से कितने ट्रांजैक्शन फ्री?
पोस्ट ऑफिस के ATM कार्ड से पैसे निकालने पर फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। हालांकि, पोस्ट ऑफिस और दूसरे बैंकों के ATM के लिए नियम अलग-अलग हैं।
1- पोस्ट ऑफिस के ATM पर
अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट (Department of Posts) के अपने ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो हर महीने 5 फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं।
2- दूसरे बैंकों के ATM पर
अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, तो फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा इस तरह है।
- 6 मेट्रो शहरों में:- हर महीने 3 फ्री ट्रांजैक्शन।
- नॉन-मेट्रो शहरों में:- हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन।
इन फ्री ट्रांजैक्शन में कैश निकालने जैसे फाइनेंशियल और बैलेंस चेक करने जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों शामिल हैं।
फ्री लिमिट खत्म होने पर कितना लगेगा ATM चार्ज?
अगर आप तय फ्री लिमिट से ज्यादा बार ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा। 1 नवंबर 2025 से लागू शुल्क के मुताबिक, चार्ज इस प्रकार हैं।
|ट्रांजैक्शन का प्रकार
|दूसरे बैंकों के ATM
|पोस्ट ऑफिस ATM
|फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
|₹23 + GST
|₹10 + GST
|नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
|₹11 + GST
|₹5 + GST
उदाहरण के लिए अगर आपने दूसरे बैंक के ATM से मिलने वाली फ्री लिमिट पूरी कर ली है और इसके बाद कैश निकालते हैं, तो हर अतिरिक्त फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ₹23 के साथ GST देना होगा। वहीं, बैलेंस चेक करने जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ₹11 और GST का शुल्क लगेगा। इसलिए बेहतर होगा कि बार-बार ATM जाने के बजाय जरूरत के हिसाब से कैश निकालें।
कितना मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी?
पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में कम से कम ₹500 का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अगर वित्त वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को आपके खाते में ₹500 से कम रकम रहती है, तो खाते पर ₹50 का मेंटेनेंस चार्ज लगाया जा सकता है। इसलिए सिर्फ ATM से पैसे निकालने की लिमिट ही नहीं, बल्कि खाते में बची रकम पर भी नजर रखना जरूरी है।
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर कैसे मिलता है ब्याज?
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Savings Account) में जमा रकम पर ब्याज की गणना हर महीने की 10 तारीख से लेकर महीने के आखिरी दिन के बीच खाते में मौजूद सबसे कम बैलेंस के आधार पर की जाती है। इस ब्याज को साल में एक बार खाते में क्रेडिट किया जाता है। ऐसे में अगर आप महीने के दौरान खाते से बड़ी रकम निकालने की योजना बना रहे हैं, तो ब्याज की कैलकुलेशन के इस नियम को भी समझना जरूरी है।
इन 5 बातों का रखें ध्यान
1- एक दिन में ₹25,000 से ज्यादा कैश निकालने की कोशिश न करें।
2- एक बार में अधिकतम ₹10,000 ही निकाल सकते हैं।
3- खाते में कम से कम ₹500 का बैलेंस बनाए रखें।
4- हर महीने मिलने वाली फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट पर नजर रखें।
5- फ्री लिमिट खत्म होने के बाद लगने वाले अतिरिक्त चार्ज की जानकारी रखें।
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Savings Account) में ATM की सुविधा आपके पैसे तक आसान पहुंच देती है। लेकिन डेली विड्रॉल लिमिट, मिनिमम बैलेंस और फ्री ट्रांजैक्शन के नियमों को समझना जरूरी है, थोड़ी सी सावधानी आपको अनावश्यक ATM चार्ज से बचा सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।