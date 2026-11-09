पोस्ट ऑफिस ATM से पैसे निकालने का नियम बदला? जानें डेली लिमिट और चार्ज

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पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम धारक अब एक दिन में ATM से निकाल सकते हैं अधिकतम ₹25,000

Post Office Savings Account ATM Withdrawal Limit: अगर आपका भी POSA (Post Office Savings Account) है, तो ATM से पैसे निकालने से पहले कुछ जरूरी नियम जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में ATM की सुविधा तो मिलती है, लेकिन इससे पैसे निकालने की एक डेली लिमिट तय है। आप एक दिन में अधिकतम ₹25,000 निकाल सकते हैं, जबकि एक बार में ₹10,000 से ज्यादा कैश नहीं निकाल पाएंगे। आइए जानते हैं कि इसके अलावा महीने में कितनी बार ATM से फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और लिमिट खत्म होने के बाद कितना चार्ज देना होगा?

पोस्ट ऑफिस ATM से 1 दिन में कितने पैसे निकाल सकते हैं?

डाक विभाग (Department of Posts) के नियमों के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Savings Account) के ATM कार्ड से एक दिन में अधिकतम ₹25,000 कैश निकाला जा सकता है। हालांकि, यहां एक और महत्वपूर्ण शर्त है।

डेली विड्रॉल लिमिट: 25,000

एक ट्रांजैक्शन की लिमिट: 10,000

न्यूनतम बैलेंस: 500

इसका मतलब है कि अगर आपको एक दिन में ₹25,000 कैश निकालने हैं, तो आपको अलग-अलग ट्रांजैक्शन करने होंगे। उदाहरण के लिए आप पहले ₹10,000, फिर ₹10,000 और तीसरी बार ₹5,000 निकाल सकते हैं। लेकिन, ध्यान रखें कि ATM से पैसे निकालने के बाद आपके खाते में कम से कम ₹500 का बैलेंस बचना चाहिए, यानी खाते में उपलब्ध बैलेंस से ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश करने पर ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो सकता है।

पोस्ट ऑफिस ATM से कितने ट्रांजैक्शन फ्री?

पोस्ट ऑफिस के ATM कार्ड से पैसे निकालने पर फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। हालांकि, पोस्ट ऑफिस और दूसरे बैंकों के ATM के लिए नियम अलग-अलग हैं।

1- पोस्ट ऑफिस के ATM पर

अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट (Department of Posts) के अपने ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो हर महीने 5 फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं।

2- दूसरे बैंकों के ATM पर

अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, तो फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा इस तरह है।



6 मेट्रो शहरों में:- हर महीने 3 फ्री ट्रांजैक्शन।

नॉन-मेट्रो शहरों में:- हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन।

इन फ्री ट्रांजैक्शन में कैश निकालने जैसे फाइनेंशियल और बैलेंस चेक करने जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों शामिल हैं।

फ्री लिमिट खत्म होने पर कितना लगेगा ATM चार्ज?

अगर आप तय फ्री लिमिट से ज्यादा बार ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा। 1 नवंबर 2025 से लागू शुल्क के मुताबिक, चार्ज इस प्रकार हैं।

ट्रांजैक्शन का प्रकार दूसरे बैंकों के ATM पोस्ट ऑफिस ATM फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ₹23 + GST ₹10 + GST नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ₹11 + GST ₹5 + GST

उदाहरण के लिए अगर आपने दूसरे बैंक के ATM से मिलने वाली फ्री लिमिट पूरी कर ली है और इसके बाद कैश निकालते हैं, तो हर अतिरिक्त फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ₹23 के साथ GST देना होगा। वहीं, बैलेंस चेक करने जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ₹11 और GST का शुल्क लगेगा। इसलिए बेहतर होगा कि बार-बार ATM जाने के बजाय जरूरत के हिसाब से कैश निकालें।

कितना मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी?

पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में कम से कम ₹500 का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अगर वित्त वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को आपके खाते में ₹500 से कम रकम रहती है, तो खाते पर ₹50 का मेंटेनेंस चार्ज लगाया जा सकता है। इसलिए सिर्फ ATM से पैसे निकालने की लिमिट ही नहीं, बल्कि खाते में बची रकम पर भी नजर रखना जरूरी है।

पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर कैसे मिलता है ब्याज?

पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Savings Account) में जमा रकम पर ब्याज की गणना हर महीने की 10 तारीख से लेकर महीने के आखिरी दिन के बीच खाते में मौजूद सबसे कम बैलेंस के आधार पर की जाती है। इस ब्याज को साल में एक बार खाते में क्रेडिट किया जाता है। ऐसे में अगर आप महीने के दौरान खाते से बड़ी रकम निकालने की योजना बना रहे हैं, तो ब्याज की कैलकुलेशन के इस नियम को भी समझना जरूरी है।

इन 5 बातों का रखें ध्यान

1- एक दिन में ₹25,000 से ज्यादा कैश निकालने की कोशिश न करें।

2- एक बार में अधिकतम ₹10,000 ही निकाल सकते हैं।

3- खाते में कम से कम ₹500 का बैलेंस बनाए रखें।

4- हर महीने मिलने वाली फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट पर नजर रखें।

5- फ्री लिमिट खत्म होने के बाद लगने वाले अतिरिक्त चार्ज की जानकारी रखें।