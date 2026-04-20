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कंपनी के शेयरों में 19% की तेजी, Q4 बिजनेस अपडेट से गदगद निवेशक

Apr 20, 2026 11:21 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Stock in News: पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज (Popular Vehicles and Services) के शेयरों की कीमतों में आज 19 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक का भाव 200 रुपये से कम है। 

कंपनी के शेयरों में 19% की तेजी, Q4 बिजनेस अपडेट से गदगद निवेशक

Stock in News: पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज (Popular Vehicles and Services) के शेयरों की कीमतों में आज 19 की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन में तेजी के पीछे बिजनेस अपडेट है। बीएसई में स्टॉक आज सोमवार को 19 प्रतिशत की तेजी के साथ 117.99 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, इसके बाद भी कंपनी के शेयरों की कीमतों में नरमी देखने को मिली।

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कंपनी के रेवन्यू में 69% की उछाल (Popular Vehicles and Services Q4 Business news updates)

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में Popular Vehicles and Services ने बताया है कि सालाना आधार पर रेवन्यू (ऑपरेशन्स) से 69 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, वित्त वर्ष 2026 में यह 15 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी का पैसेंजर व्हीकल्स (लक्जरी गाड़ियों के अतिरिक्त) से कंपनी को रेवन्यू सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, लक्जरी पैसेंजर ह्वीकल्स यूनिट से कंपनी का रेवन्यू सालाना आधार पर 37 प्रतिशत और कॉमर्शियल ह्वीकल्स रेवन्यू 134 प्रतिशत बढ़ा है।

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शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा है? (Popular Vehicles Share performance)

बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी यह स्टॉक 6 महीने में 26 प्रतिशत टूट चुका है। एक साल Popular Vehicles and Services के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 7.05 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 0.30 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई 163.05 रुपये और 52 वीक लो लेवल 78.50 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 759 करोड़ रुपये का है। दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 55 प्रतिशत गिरा है।

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कंपनी ने दिया है एक बार निवेशकों को डिविडेंड (Popular Vehicles dividend history)

इस कंपनी ने एक बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है। कंपनी 2024 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। जिसके बाद योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड मिला था।

प्रमोटर्स की कंपनी में कितनी हिस्सेदारी?

मार्च तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 61.36 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 38.64 प्रतिशत हिस्सा है। पिछली तीन तिमाही से कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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