मालिक ने बढ़ाया कंपनी में अपना हिस्सा, शेयरों में तूफानी तेजी, 500 रुपये के पार शेयर का दाम
पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर गुरुवार को 13% से ज्यादा चढ़कर 513.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। पूनावाला फिनकॉर्प के प्रमोटर्स ने कंपनी में 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, जिसे अब पूरा कर लिया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 63.97% पहुंच गई है।
पूनावाला फिनकॉर्प के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 513.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। पूनावाला फिनकॉर्प के प्रमोटर्स ने कंपनी में पैसा लगाने (फंड इनफ्यूजन) की घोषणा की थी, जिसे अब पूरा कर लिया है। पैसा लगाने के बाद पूनावाला फिनकॉर्प में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ गई है। कंपनी ने घोषणा की है कि प्रमोटर्स की तरफ से 1500 करोड़ रुपये का फंड इनफ्यूजन बुधवार को पूरा हो गया है। पूनावाला फिनकॉर्प के प्रमोटर्स ने 25 जुलाई 2025 को जून तिमाही के नतीजों के दौरान पैसा लगाने का अनाउंसमेंट किया था।
कंपनी में मालिक की हिस्सेदारी बढ़कर 63.97% पहुंची
पूनावाला फिनकॉर्प के बोर्ड ने प्रमोटर राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को 3.31 करोड़ शेयर अलॉट करने की मंजूरी दे दी है। यह शेयर 452.51 रुपये प्रति शेयर के इक्विटी प्राइस पर जारी किए गए हैं। फंड इनफ्यूजन और अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए प्रेफरेंशियल बेसिस पर किया गया है। इस फंड इनफ्यूजन के साथ ही पूनावाला फिनकॉर्प में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 63.97 पर्सेंट पहुंच गई है, जो कि पहले 62.43 पर्सेंट थी।
5 साल में 1260% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
पूनावाला फिनकॉर्प (Poonawalla Fincorp) के शेयर पिछले पांच साल में 1260 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर 18 सितंबर 2020 को 37.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2025 को 513.30 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 185 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 30 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले 6 महीने में पूनावाला फिनकॉर्प के शेयरों में 65 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 267.25 रुपये है।