रिकॉर्ड ऊंचाई पर पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर, 1500% से ज्यादा चढ़ चुका है स्टॉक

NBFC पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर सोमवार को करीब 9% उछलकर 570.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। सितंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है।

नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) पूनावाला फिनकॉर्प के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर सोमवार को BSE में करीब 9 पर्सेंट की तेजी के साथ 570.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद पूनावाला फिनकॉर्प के शेयरों में यह उछाल आया है। पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर पिछले पांच साल में 1500 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 267.25 रुपये है।

सितंबर तिमाही में AUM में मजबूत ग्रोथ

पूनावाला फिनकॉर्प (Poonawalla Fincorp) ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में मजबूत सालाना ग्रोथ हासिल की है। पूनावाला फिनकॉर्प ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है, 'कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 67.7 पर्सेंट और तिमाही आधार पर 15.4 पर्सेंट बढ़ा है। 30 सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 47,625 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है, 30 सितंबर 2025 को यह 6200 करोड़ रुपये रही है।'