160 करोड़ रुपये के IPO पर लग गई 30000 करोड़ रुपये की बोली, 225 रुपये चल रहा GMP

पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग के आईपीओ को बंपर रिस्पॉन्स मिला है। पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग के आईपीओ का टोटल साइज 160 करोड़ रुपये तक का था, इस पर करीब 30,000 करोड़ रुपये की बोली लगी है। यह बात मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में कही गई है। पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 74 पर्सेंट से अधिक के फायदे का साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 28 जुलाई को खुला था और यह 30 जुलाई तक ओपन रहा।

IPO में 301 रुपये शेयर का दाम, 225 रुपये पहुंच गया GMP

पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग के आईपीओ में शेयर का दाम 301 रुपये था। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 225 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग के शेयर 526 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। यानी, पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग के आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 74 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट शुक्रवार 31 जुलाई को फाइनल हो सकता है। वहीं, कंपनी के शेयर मंगलवार 4 अगस्त 2026 को लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

IPO पर लगा 278 गुना से ज्यादा दांव

पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग के आईपीओ पर टोटल 278.83 गुना दांव लगा है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 247.58 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। आईपीओ में एंप्लॉयीज कैटेगरी में 1.33 गुना दांव लगा है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 463.43 गुना सब्सक्राइब हुआ है। पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 206.46 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 800 शेयर हैं। यानी, रिटेल इनवेस्टर्स को कंपनी के आईपीओ में 2,40,800 रुपये का निवेश करना पड़ा है।